Menesztették a finn szövetségi kapitányt
A Finn Labdarúgó-szövetség vezetői menesztették Jacob Friis szövetségi kapitányt.
A Finn Labdarúgó-szövetség pénteken Ouluban ülésezett, és a napirend első pontja Jacob Friis szövetségi kapitány jövője volt. Bár a dán szakembert még egy évig érvényes szerződés kötötte a finnekhez, a szövetség vezetői úgy döntöttek, menesztik Friist.
A 49 éves Friis 2025 januárja óta volt finn szövetségi kapitány, és 20 meccsen irányította a válogatottat, a mérlege nyolc győzelem, három döntetlen és kilenc vereség volt.
Friis utódja Mika Lehkosuo lett, aki eddig a finn U21-es válogatottat irányította.
Legfrissebb hírek
Finnország megtagadja a vízumot az orosz sportolóktól
Egyéb egyéni
2026.11.12. 15:51
Kocsis Gergő a játékot és a sarki fény látványát is élvezi
Légiósok
2026.10.15. 11:36
A finnek legyőzték a világbajnok olaszokat a röplabda Eb-n
Röplabda
2026.09.23. 23:45