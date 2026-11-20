A Finn Labdarúgó-szövetség pénteken Ouluban ülésezett, és a napirend első pontja Jacob Friis szövetségi kapitány jövője volt. Bár a dán szakembert még egy évig érvényes szerződés kötötte a finnekhez, a szövetség vezetői úgy döntöttek, menesztik Friist.

A 49 éves Friis 2025 januárja óta volt finn szövetségi kapitány, és 20 meccsen irányította a válogatottat, a mérlege nyolc győzelem, három döntetlen és kilenc vereség volt.

Friis utódja Mika Lehkosuo lett, aki eddig a finn U21-es válogatottat irányította.