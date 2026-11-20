Három szabad hétvége után folytatódott a TCR World Tour, a mezőny Makaóba látogatott, ahol a csütörtöki szabadedzésekkel vette kezdetét a szezonzáró futamhétvége programja. A nyitányon a bajnoki éllovas Mikel Azcona diktálta a tempót: a spanyolt Yann Ehrlacher és az összetettben második Michelisz Norbert követte, míg a harmadik bajnokesélyes, Santiago Urrutia a negyedik helyen zárt. Az uruguayi pilóta a második gyakorlásra tovább gyorsult, és az élre állt, míg a Hyundai-versenyzők közül Azcona a második, Michelisz pedig a negyedik pozícióban végzett.

Urrutia az esős körülmények között rendezett időmérőn is megőrizte a lendületét, és szoros küzdelemben szerezte meg a pole pozíciót. A három piros zászlós megszakítással tarkított időmérőn elért sikerével az uruguayi 34 pontra csökkentette a hátrányát Azconával szemben, ráadásul Micheliszt is megelőzte a pontversenyben. Urrutia 41 ezred előnnyel zárt spanyol ellenfele elől, aki a második rajtkockából indulhat a szombati futamon, míg a második soron Ehrlacher és Michelisz osztozhat. A magyar pilóta hátránya 3 pont Urrutiához képest, míg a csapattársa 37 ponttal előzi meg őt, amikor maximálisan még 60 pont szerezhető.

Az ötödik Néstor Girolami lett, majd Mihail Szimonov, Aurélien Comte, Thed Björk, Ma Csing-hua, valamint Celso Neto zárta az első tízes sorát. Utóbbi várhatja az élről a második, részben fordított rajtrácsos versenyt.

A világbajnokság állása 18 verseny után

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 455 pont

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 421 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 418 pont

4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 353 pont

5. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 341 pont

6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 336 pont

