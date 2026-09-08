ILCA 6-vb: Érdi Mária ötödik öt futam után

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világ- és Európa-bajnok hajósa, Érdi Mária a keddi második versenynapon előbb második, majd hatodik lett, így 15 helyezési ponttal az ötödik helyről várja a folytatást. Érdi az első napon egy ötödik, egy nyolcadik és második helyet szerzett. Az élen az amerikai Charlotte Rose áll, öt ponttal úgy, hogy eddig három első és két második helyet gyűjtött be.

A világbajnokságon új rendszerben rendezik meg a záró napokat: az éremfutamba jutó legjobb tíz versenyző pontjait megfelezik és rájuk még két futam vár, így a kisebb pontkülönbségek miatt az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a végső sorrendben. Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

A nőknél 44 ország 108 hajósa verseng.