Nemzeti Sportrádió

Jól indult a japánok elleni meccs a női kosárlabda-vb-n – percről percre

2026.09.08. 17:34
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
női kosárlabda női kosárlabda-vb Japán magyar női kosárlabda-válogatott
A berlini női kosárlabda-világbajnokságon a magyar válogatott Japánnal a negyeddöntőbe jutásért mérkőzik meg. Az összecsapás alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Magyarország–Japán (20–12, xx–xx, xx–xx, xx–xx)élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

női kosárlabda női kosárlabda-vb Japán magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Újabb tűzriadó Berlinben a japánok elleni meccs előtt

Kosárlabda
5 órája

A spanyoloktól húsz ponttal kikapó Japán vár a magyar női kosárlabda-válogatottra a vb-n

Kosárlabda
19 órája

Jó hajrával győzelem Dél-Korea ellen, csoportmásodikként jutott tovább a magyar csapat

Kosárlabda
Tegnap, 16:28

Berlini történetek: győzelem, továbbjutás és éjjeli evakuálás

Kosárlabda
Tegnap, 6:25

Női kosár-vb: negyeddöntős a címvédő Egyesült Államok is

Kosárlabda
2026.09.06. 23:09

Női kosárlabda-vb: éjszakai tűzriadó a magyarok hoteljében

Kosárlabda
2026.09.06. 11:01

Jóban, rosszban – Malonyai Péter jegyzete

Kosárlabda
2026.09.05. 23:58

Női kosár-vb: a franciák legyőzték Dél-Koreát, így a magyar válogatott továbbjutott

Kosárlabda
2026.09.05. 22:25