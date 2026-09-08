Jól indult a japánok elleni meccs a női kosárlabda-vb-n – percről percre

A berlini női kosárlabda-világbajnokságon a magyar válogatott Japánnal a negyeddöntőbe jutásért mérkőzik meg. Az összecsapás alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Magyarország–Japán (20–12, xx–xx, xx–xx, xx–xx) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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