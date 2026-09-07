Öttusa: kedden kezdődik az U19-es Európa-bajnokság

Keddtől a portugáliai Caldas de Rainha városa ad otthont az U15-ös és az U19-es öttusa Európa-bajnokságnak, melyen a magyar ígéretek ezúttal csak az idősebb korosztályban indulnak, a fiatalabbak számára évi egy világversenyt tervezett be a hazai szövetség és azt a reménységek nemrégiben a vb-vel letudták.

A madridi világbajnokság igen jól sikerült az U19-eseink számára. Spanyolországban

Darányi Zora kimagasló versenyzéssel egyéni aranyérmet szerzett.

Emellett az idén nagyszerű formában versenyző, a női váltóval a felnőtt Eb-n is ezüstérmes Rajncsák Diána hetedik és Balzsay Jázmin huszadik helyezése azt jelentette, hogy a Darányi, Rajncsák, Balzsay trió csapatban világbajnoki címnek örülhetett. Bronzérmes lett továbbá a fiúk egyéni döntőjében Szécsi Nemere, aki tavaly az U17-es és az U19-es mezőnyben is világbajnokká avanzsálódott, így címvédőként várhatta a madridi viadalt.

Darányi Zora U19-es vb-győztesként várja a korosztály Eb-jét Forrás: UIPM

A portugáliai U19-es Eb-t pedig Rajncsák Diána várhatja címvédőként, hiszen

tavaly Litvániában ő bizonyult a legjobbnak a kontinens korosztályos megméretésén.

„Jó érzés címvédőként menni a korosztályom Eb-jére, de nyilván tudom, hogy nulláról indulnak a pontok és minden helyezésért újra keményen meg kell küzdeni” – jegyezte meg nemrégiben honlapunknak.

Az idei U19-es Eb kedden a leány- és a fiúváltók küzdelmeivel kezdődik meg, a fiúk döntőjét pénteken, a lányokét szombaton rendezik, majd vasárnap a vegyes váltók zárják a seregszemlét.

Nekik szurkolhatunk az U19-es Eb-n:

Rajncsák Diána, Darányi Zora, Herbák Hanna, Balzsay Jázmin, Csanak Boglárka, Bágyi Emese, Gyepessy Domonkos, Bognár Levente, Viniczai Patrik, Szécsi Nemere, Kiss Tibor

(Kiemelt képünkön: Rajncsák Diána Forrás: UIPM)