Labdarúgás: Szlovénia ellen játszanak az U16-osok

Az U16-os fiúválogatott az előző héten négynapos edzőtábort tartott Telkiben. Szalai László csapata szeptember 13-án Radenciben, két nappal később Novában találkozik felkészülési mérkőzésen Szlovénia hasonló korosztályú együttesével.

Az U16-os válogatott kerete

Kapusok:

Bohon Zalán (MTK,) Oláh Miron (ETO)

Védők: Deák Olivér (FTC), Farkas Milán (Puskás Akadémia), Mohl Patrik (MTK), Palásti Krisztián (Honvéd,), Onwonghalu Obi (Leicester City), Pallos Artúr (UTE), Umathum Roland (ETO), Váradi Soma (DVTK)

Középpályások: Bodó Bence (MTK), Menyhárt Márton (Honvéd), Nagy Bence (UTE), Sarok Levente (MTK), Sitku Zoárd (Videoton FC Fehérvár), Szilágyi Nimród (DVSC)

Támadók: Bugledits Barnabás (Austria), Dunca Krisztián (MTK), Fodor Félix (UTE), Horváth Olivér (Vasas), Hubert Roland (Vasas), Malomsoki Milán (Honvéd), Milanovich János (ETO)

Az U15-ös fiúválogatott az augusztusi összetartás után szeptember 13-tól 17-ig gyakorol Telkiben. Szabados József csapata az öt nap során felkészülési meccset is játszik.

Az U15-ös válogatott kerete

Kapusok: Horváth Noah (Schalke 04), Országh Barnabás (Eger SE), Pálla Norbert (Illés Akadémia), Pócza Dániel (FTC)

Védők: Bakó Balázs (FTC), Balogh Gergő (Kisvárda), Bertus Lóránt (Puskás Akadémia)

Huszár Ferenc (ETO), Klemm Ferenc (Puskás Akadémia), Mészáros Lőrinc (MTK), Novák Bence (MTK), Podmaniczky Zétény (Puskás Akadémia), Zimány Zalán (FTC)Középpályások: Gyula Dávid (Kisvárda), Juhász Levente (Puskás Akadémia), Magyar Lóránt (MTK), Mayer András (MTK), Németh Levente (MTK), Rácz Botond (Puskás Akadémia), Szabó Benedek Álmos (ETO), Victora Rodrigó János (FTC)

Támadók: Beszedics Viktor (Puskás Akadémia), Eperjesi Alfréd (Charlton), Kalocsai Ádám (MTK), Kisgyörgy Kolos (Salzburg) , Kocsis Dominik (ETO), Nagy Milán (FTC), Szabó Dániel (MTK)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)