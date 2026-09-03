US Open: Carlos Alcaraz szetthátrányból jutott a 32 közé

A férfiak versenyében a viadal előtt csuklósérülés miatt hosszabb időszakot kihagyó Carlos Alcaraz győzelemmel folytatta visszatérését: a második kiemelt, címvédő spanyol a portugál Jaime Faria ellen az első szettet még elvesztette, ám a folytatásban csupán öt játékot engedélyezett 23 éves ellenfelének, s négy játszmában, összességében magabiztosan jutott a legjobb 32 közé.

Az egymást követő harmadik New York-i sikerére hajtó, első kiemelt, fehérorosz Arina Szabalenka a második fordulóban mindössze két játékot veszített (6:1, 6:1) a selejtezőből a főtáblára jutó orosz Polina Jatcsenko ellen. Az 54 perces összecsapáson a címvédő Szabalenka megőrizte hibátlan mérlegét (16–0) a kvalifikációból érkező játékosokkal szemben. A világelső sorozatban 15 győzelemnél jár a US Openen.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1.FORDULÓ

De Jong (holland)–Passaro (olasz) 2:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Svajda (amerikai)–Altmaier (német) 6:3, 6:1, 6:7 (5–7), 6:2

Buse (perui, 32.)–Giron (amerikai) 3:6, 6:3, 6:3, 6:7 (6–8), 6:1

Bu Juncsaokete (kínai)–Jódar (spanyol, 12.) 6:2, 6:1, 6:1

De Minaur (ausztrál, 6.)–Guerrieri (olasz) 6:2, 6:2, 6:4

Bergs (belga)–Taberner (spanyol) 6:3, 3:6, 6:2, 6:2

2. FORDULÓ

T-M. Etcheverry (argentin, 27.)–Fearnley (brit) 6:3, 6:3, 3:6, 6:3

Shapovalov (kanadai)–Van Assche (francia) 6:0, 6:4, 7:6 (9–7)

Cicipasz (görög)–Harris (dél-afrikai) 6:7 (1–7), 6:3, 7:6 (7–4), 6:3

Lehecka (cseh, 18.)–Samuel (brit) 6:4, 6:2, 6:4

Vu Ji-ping (kínai)–Duckworth (ausztrál) 7:5, 6:3, 6:1

Navone (argentin)–Berrettini (olasz) 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7–4)

Tiafoe (amerikai, 12.)–Szakamoto (japán) 6:3, 7:6 (7–2), 7:5

Vacherot (monacói, 22.)–Majchrzak (lengyel) 6:4, 4:6, 7:6 (7–3), 6:2

Bublik (kazah, 15.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:1, 6:1

Paul (amerikai, 20.)–Prizmic (horvát) 6:2, 6:3, 5:7, 6:4

Alcaraz (spanyol, 2.)–Faria (portugál) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Maria (német)–Ostapenko (lett, 30.) 4:6, 6:1, 6:2

Jovic (amerikai, 14.)–Frech (lengyel) 7:5, 6:3

Jones (brit)–Linette (lengyel) 6:4, 1:6, 6:3

2. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jacsenko (orosz) 6:1, 6:1

Navarro (amerikai, 26.)–McNally (amerikai) 3:6, 6:2, 6:3

Rahimova (üzbég)–Selekhmeteva (spanyol) 6:3, 6:0

Muchová (cseh, 7.)–Boulter (brit) 6:1, 6:0

Kalinszkaja (orosz, 21.)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:5, 2:6, 6:3

Alekszandrova (orosz, 18.)–Birrell (ausztrál) 6:1, 2:6, 6:3

Li (amerikai, 29.)–Vekic (horvát) 5:7, 7:6 (7–4), 6:4

Szvitolina (ukrán, 9.)–Joint (ausztrál) 6:2, 6:7 (6–8), 6:4

Nosková (cseh, 6.)–Tararudee (thaiföldi) 6:4, 6:2