Kitart a Mercedes és a Ferrari előnye? – Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés
Bár a Ferrari kezdett a legjobb formában a Formula–1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésén, végül George Russell vezérletével a Mercedes kettőse bizonyult a leggyorsabbnak a madringi nyitányon. A Scuderia Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a harmadik-negyedik helyet foglalta el, míg az első ötöst Max Verstappen zárta. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|56. SPANYOL NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:34.077
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
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