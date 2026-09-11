Nemzeti Sportrádió

Kitart a Mercedes és a Ferrari előnye? – Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.11. 16:43
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Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
Bár a Ferrari kezdett a legjobb formában a Formula–1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésén, végül George Russell vezérletével a Mercedes kettőse bizonyult a leggyorsabbnak a madringi nyitányon. A Scuderia Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a harmadik-negyedik helyet foglalta el, míg az első ötöst Max Verstappen zárta. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

56. SPANYOL NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:34.077
2. szabadedzés17.00–18.00
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00

 

 

szabadedzés F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
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