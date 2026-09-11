Kitart a Mercedes és a Ferrari előnye? – Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés

Bár a Ferrari kezdett a legjobb formában a Formula–1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésén, végül George Russell vezérletével a Mercedes kettőse bizonyult a leggyorsabbnak a madringi nyitányon. A Scuderia Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a harmadik-negyedik helyet foglalta el, míg az első ötöst Max Verstappen zárta. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

56. SPANYOL NAGYDÍJ SZEPTEMBER 11., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:34.077 2. szabadedzés 17.00–18.00 SZEPTEMBER 12., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Azeri Nagydíj, Baki szeptember 26., 13.00 Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00