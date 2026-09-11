Eddie Dunbar kontrája győzelmet ért a Vueltán

Hegyi befutós szakasszal folytatódott a Spanyol körverseny, a 18.6 kilométer hosszú, átlagosan 6.5 százalékos Penas Blancas meghódítása várt a kerékpárosokra pénteken. Négyfős társaság halad az élen az utolsó emelkedőn, közülük a hegyi pontversenyt vezető Santiago Buitrago indított támadást két kilométerrel a vége előtt. A kolumbiai kerékpárosnak ezen a Vueltán egyelőre nem akar összejönni a szakaszgyőzelem, múlt szombaton Marco Brenner hajrázta le, ezúttal Eddie Dunbar érte utol, majd hagyta le a Bahrain-Victorious kerékpárosát.

Dunbar pályafutása harmadik szakaszsikerét ünnepelhette a Vueltán, de először nyert a Q36.5 versenyzőjeként. A csapat egy harmadik helynek is örülhetett, a brit Thomas Gloag haladt át harmadikként a célvonalon. Valter Attila a 36. lett, az összetettben kilenc helyet javítva már 46.

Ami a mezőny elejét illeti, elöl nem történt változás, ugyan Primoz Roglic és Felix Gall is megindult, de végül egyszerre értek be Enric Masszal. A Movistar spanyol versenyzője őrzi 1:37 perces előnyét összetettben, de ez még változhat. Szombaton ugyanis jön a királyetap, végén a Collado de Alguacilra vezető brutális emelkedővel.

81. VUELTA A ESPANA

19. szakasz (Vélez-Málaga–Penas Blancas, 210.8 km)

1. Eddie Dunbar (ír, Q36.5) 5:00:54 óra

2. Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 14 másodperc hátrány

3. Gloag (brit, Q36.5) 23 másodperc hátrány

…

16. Mas (Movistar) 5:11 perc hátrány

…

36. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 9:27 perc hátrány

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Enric Mas 65:52:03 óra

2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:37 perc hátrány

3. Gall (osztrák, Decathlon) 3:01 perc hátrány

…

46. Valter 2:00:17 óra hátrány

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 306 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 239 pont, 3. Romele (olasz, Astana) 171 pont

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago 78 pont, 2. Van Aert 40 pont, 3. Leknessund (norvég, Uno-X) 29 pont

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 65:58:06 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 1:03 perc hátrány, 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 13:14 perc hátrány

A csapatverseny állása

1. Decathlon 198:00:20 óra, 2. Astana 58:06 perc hátrány, 3. Groupama-FDJ 1:09:36 óra hátrány