Gáncs-Pető Máté: Most kell sokat dolgoznom, hogy magabiztos játékot tudjak mutatni
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–FC Porto (portugál) 36–28 (15–14)
Veszprém, 3815 néző. V: Rawicki, Fabryczny (lengyelek)
VESZPRÉM: NIELSEN – Lenne 1, MARTINOVIC 4, PESMALBEK 5, Ligetvári 1, Hesam, GÁNCS-PETŐ M. 5. Csere: Appelgren (kapus), Cindric 1, Descat 7 (7), Thiagus Petrus, REMILI 7, el-Dera 3, Dodics, Adel 1, Imre B. 1. Edző: Xavier Pascual
PORTO: Abrahamsson – A. Martínez 3 (2), Persson 2, R. Silva 1, BORGES 7, Gunnarsson, Oliveira 2. Csere: Antunes (kapus), Duarte, Gomes 2, V. Costa 2, Brandao 2, FERNANDES 5, Ferreira 1, Barbosa 1, Moreira. Edző: Carlos Martingo
Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–4. 18. p.: 12–6. 24. p.: 14–8. 27. p.: 15–10. 35. p.: 20–14. 43. p.: 23–20. 50. p.: 28–22. 58. p.: 33–25
Kiállítások: 10, ill. 8 perc
Hétméteresek: 7/7, ill. 3/2