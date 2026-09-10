Nemzeti Sportrádió

Eljárás indult a Videoton–DVTK mérkőzés után történtek miatt

T. Z.T. Z.
2026.09.10. 09:35
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Fotó: vidi.hu, illusztráció
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DVTK NB II Videoton FC Fehérvár Videoton
A Videoton–DVTK (2–1) NB II-es labdarúgó mérkőzés után elszabadultak az indulatok a székesfehérvári stadionon kívül, emiatt most a helyi rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított eljárást.

„A szeptember 7-én megrendezett Videoton FC Fehérvár-DVTK találkozó után, a stadionon kívül sajnálatos módon elszabadultak az indulatok a mérkőzés biztosításában részt vevő biztonsági szolgálat tagjai és a Vidi-szurkolók egy csoportja között” – idézte fel a történteket a Videoton hivatalos közösségi oldalán, konkrétumokról azonban nem tettek említést.

Mint írták, időközben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt eljárást indított.

„Az ügy és a történtek pontos kivizsgálása, valamint a jogi felelősség megállapítása így a továbbiakban az arra feljogosított állami szervek feladata. Az eljárás során klubunk mindenben együttműködik a hatóságokkal, és a nyomozás eredménye dönti majd el, hogy a klub milyen további lépéseket tesz az incidenssel kapcsolatban” – zárult a székesfehérvári klub közleménye.

 

DVTK NB II Videoton FC Fehérvár Videoton
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