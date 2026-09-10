Matheus Machado, a ZTE brazil csatára: Az életünk jobbá tétele motivált leginkább

– Így kell bemutatkozni: első meccsén győztes gól a Puskás Akadémia ellen.

– Nehéz lenne ennél jobbat elképzelni – mondta lapunknak Matheus Machado, a ZTE FC 23 éves brazil csatára, aki a múlt hét végén játszotta első találkozóját az NB I-ben, a zalaiak 1–0-ra megverték a listavezető felcsútiakat. – Régen szerepeltem már tétmérkőzésen, ezért különösen fontos volt nekem a bemutatkozás. Mindamellett nem ez volt a lényeges, hanem a három pont megszerzése. Nagyszerűen éreztem magam a pályán, hiányzott már a játék. Keményen dolgoztam, megfelelően felkészítettem magam, boldog vagyok, hogy ismét futballozhatok.

– A nyáron kétszer is klubot váltott, a bolgár Ludogorecből a szaúdi Al-Fatehbe szerződött, ott nem lépett pályára, és a ZTE-be igazolt. Miért?

– Az én döntésem volt. Tisztelem az Al-Fatehet és az ott dolgozó embereket, de azt éreztem, változásra van szükségem. Szerettem volna rendszeresen játszani és fontosnak érezni magam. Amikor befutott a ZTE ajánlata, úgy gondoltam, ez nagyszerű lehetőség és kihívás.

– Ha már Ludogorec: az előző idényben játszott a Ferencváros elleni Európa-liga-meccsen, amelyen a magyar rekord­bajnok 3–1-re nyert.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, a Ferencváros erős csapat, főleg hazai pályán. Azon a napon jobb volt nálunk, kitűnően használta ki a helyzeteit. Színvonalas összecsapás volt.

– Miért ment el a Ludogorectől? A bolgárok rendre a bajnoki címért és az európai főtábláért küzdenek.

– Hálás vagyok az ott töltött időért, de többet akartam játszani, olyan helyre vágytam, ahol meghatározó játékossá válhatok. Most azt érzem, a ZTE-nél az lehetek.

– Pályafutása során a Zulte-Waregemben szerepelt a legtöbbet – harmincnégy tétmeccs –, s ott szerezte a legtöbb gólt, kilencet.

– Belgiumban megkaptam a bizalmat, rendszeresen játszottam. Márpedig ha a futballista folyamatosan megkapja a lehetőséget, jobban megismeri a társait, elsajátítja a csapat stílusát, minden sokkal természetesebben működik. Abban az időszakban nagyon magabiztos voltam, ezért szereztem annyi gólt.

– Első európai klubja a bolgár Cserno More volt. Tizenkilenc évesen milyen volt az európai futballba csöppenni?

– Fiatal brazilként érkeztem olyan közegbe, amely teljesen különbözött attól, amit megszoktam. Időre volt szükségem, alkalmazkodnom kellett az időjáráshoz, a nyelvhez, a kultúrához és a futballhoz. Emberként és játékosként is sokat fejlődtem, ott kezdtem igazán megérteni, milyen az európai labdarúgás.

Matheus Machado másfél perc alatt gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen – az első NB I-es meccsén (Fotó: Unger Tamás)

– A Gremiónál és a Nacionalnál nevelkedett, majd érdekes módon nem Európába lépett tovább, hanem az Emírségekbe.

– Nem volt könnyű fiatalon egy másik kontinensre költözni, de lehetőséget láttam benne: jobb játékossá válhatok és megváltoztathatom a családom életét, meg persze a sajátomét is. Jó a mentalitásom, nem félek a kihívásoktól, így eldöntöttem, belevágok.

– Említette, hogy fontos szempont volt családja életének megváltoztatása. Milyen gyerekkora volt?

– Szerény körülmények között élő családból származom, akadtak nehéz időszakaink, de sok szép emléket őrzök a gyerekkoromból. Már kisgyerekként az volt az álmom, hogy profi futballista legyek, minden alkalmat megragadtam, hogy focizhassak. A család mindig fontos nekem, ha pedig visszatekintek az utamra, nagyra értékelem, hogy hová jutottam el. Rengeteg áldozatot kellett hoznunk, de már fiatalon megértettem, a futball ragyogó lehetőség arra, hogy jobbá tegyem a családom életét. Ez motivált, ez volt a célom.

– Meglepte a ZTE ajánlata?

– Nem. Kíváncsi voltam a projektre, a klubra, az elvárásokra. Éreztem, hogy hisznek bennem, ez pedig fontos szempont volt. Olyan csapatban akartam játszani, amelyben megkapom a lehetőséget, és ki tudom hozni a legjobbat magamból.

– Előzőleg tudott bármit a magyar futballról?

– Valamennyit igen, főleg azért, mert a Fradi ellen játszottam az El-ben. Azzal is tisztában voltam, hogy a magyar labdarúgás fejlődik, versenyképesek a klubok. Amikor már közel voltunk a megállapodáshoz, utánanéztem a bajnokságnak és a csapatoknak.

– Milyenek az eddigi benyomásai Zalaegerszegen?

– Nagyszerűek. Mindenki kedvesen fogadott a klubnál, támogatnak, megkönnyítve a beilleszkedést. Tetszik a társaság, jól dolgozunk, ragyogóak a körülmények, bizakodva várom a folytatást. Sokat segít az is, hogy számos brazil labdarúgó van a keretben, de természetesen mindenkivel igyekszem jó kapcsolatot kialakítani, nem csak velük. Összhangban kell lennünk a pályán is.

– Egyelőre nem szerepel jól a ZTE: hogy érzi, miben kell a leginkább javulni?

– Nemrégiben érkeztem csak ide, azt mindenesetre már érzékelem, hogy jó csapat a miénk, benne vannak a jobb eredmények, csak legyen önbizalmunk, mert egy-egy sikerszéria az egész társaság hangulatát meg tudja változtatni. Ami engem illeti: kemény munkával, dinamikus játékkal és persze gólokkal akarok hozzájárulni az előrelépéshez.