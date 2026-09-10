Tavasszal a Serie B-be adta kölcsön az Újpest, most a román élvonalban folytatja
A portugál Tiago Goncalves az FC Arges Pitesti-ben folytatja pályafutását – adta hírül szerdán hivatalos felületein a román labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klub.
A Belenensesben nevelkedő Tiago Goncalves számára nem ismeretlen a román élvonal, hiszen onnan, a nagyszebeni FC Hermannstadtból került Újpestre 2025 nyarán.
A 26 éves balhátvéd mindössze 12 NB I-es mérkőzésen lépett pályára a lila-fehérek soraiban, az elmúlt tavaszt kölcsönben már az olasz másodosztályú Mantovában töltötte.
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