Elmaradt a visszavágás a Super Bowlért, óriásit fordított a Seattle az NFL nyitányán

A címvédő sokáig nagyon rossz helyzetben volt, ám a hajrában fordított, majd a végén emlékezetes győzelmet aratott a Patriots ellen – akárcsak néhány hónappal korábban, a Super Bowl fináléjában. Az ESPN beszámolója szerint a hazaiak számára rémálomszerűen indult az új idény alapszakaszának első összecsapása, ugyanis kezdő irányítójuk, Sam Darnold már az első támadássorozatnál csípősérülést szenvedett, emiatt nem is tudta folytatni a játékot – jó hír, hogy törésről nincs szó a legfrissebb orvosi jelentések szerint, de pontos diagnózist csak a későbbi MRI-vizsgálat után lehet majd mondani.

A Seattle egyébként a mérkőzés az első félidejében pontot sem szerzett (a nagyszünetben 0–7 állt az eredményjelzőn) , ezzel 1984 óta a harmadik címvédő lett, amellyel ez megtörtént. A Patriots ennek is köszönhetően 10–0-ra elhúzott, ám a Seahawks ezután sorozatban 13 ponttal válaszolt és klasszis védekezést bemutatva megfordította a mérkőzést. Drew Lock – aki a sérült Darnold helyére állt be – 187 passzolt yarddal és egy touchdownnal járult hozzá csapata győzelméhez, míg Jaxon Smith-Njigba ugyancsak fontos szerepet vállalt a fordításban.

A negyedik negyedben a Seattle egymást követő két támadásnál is megszerezte a labdát, amelyekből pontokat szerzett, de a Patriots még így is közel járt a hosszabbításhoz: 26 másodperccel a mérkőzés vége előtt ugyanis eljutott a Seahawks 16 yardos vonaláig, a meccset pocsék formában záró Drake Maye azonban eladta a labdát, így a Seattle megőrizte előnyét, s hatalmas csatában 13–10-re megnyerte a nyitó mérkőzést.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök

Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10

Péntek

2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne (Netflix)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)