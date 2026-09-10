Nemzeti Sportrádió

„Én nyertem két Copa Américát és egy vb-t” – De Paul beszólt Lewandowskinak

T. Z.T. Z.
2026.09.10. 10:00
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Geoff StellfoxFotó: Getty Images
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beszólás Robert Lewandowski MLS Rodrigo De Paul
Heves szóváltásba keveredett egymással Rodrigo De Paul és Robert Lewandowski az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) megrendezett Chicago Fire–Inter Miami mérkőzésen magyar idő szerint csütörtök hajnalban.

Mint arról korábban már írtunk, a mérkőzés 1–1-es döntetlennel ért véget, az összecsapás azonban nem feltétlenül szakmai okok miatt szolgáltatott még beszédtémát a lefújás után is.

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A jó passzban lévő Toronto a keleti elsőt győzte le hazai pályán, a New England New Yorkból vitte el a három pontot.

A spanyol Marca ugyanis kiszúrta, hogy a mérkőzésen összeszólalkozott egymással a Chicagot erősítő Robert Lewandowski, és a Miamiban szereplő Rodrigo De Paul.

A két játékos a mérkőzés hajrájában esett egymásnak, igaz, a felvételek alapján úgy tűnt, aligha a veterán támadó – aki  a mérkőzésen csapata gólját is szerezte – hibája miatt: „Kinek képzeled magad, te bohóc? Én nyertem két Copa Américát és egy világbajnokságot. És te?” – vágta oda De Paul ellenfele arcába, aki azonban csak mosolygott a beszóláson, és egyáltalán nem vágott vissza.

A szóváltást még pikánsabbá tette, hogy Lewandowski korábban az FC Barcelonában, De Paul pedig a rivális Atlético Madridban futballozott.

A történtekről itt tekinthet meg egy videót:

 

beszólás Robert Lewandowski MLS Rodrigo De Paul
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