„Én nyertem két Copa Américát és egy vb-t” – De Paul beszólt Lewandowskinak

A spanyol Marca ugyanis kiszúrta, hogy a mérkőzésen összeszólalkozott egymással a Chicagot erősítő Robert Lewandowski, és a Miamiban szereplő Rodrigo De Paul.

A két játékos a mérkőzés hajrájában esett egymásnak, igaz, a felvételek alapján úgy tűnt, aligha a veterán támadó – aki a mérkőzésen csapata gólját is szerezte – hibája miatt: „Kinek képzeled magad, te bohóc? Én nyertem két Copa Américát és egy világbajnokságot. És te?” – vágta oda De Paul ellenfele arcába, aki azonban csak mosolygott a beszóláson, és egyáltalán nem vágott vissza.

A szóváltást még pikánsabbá tette, hogy Lewandowski korábban az FC Barcelonában, De Paul pedig a rivális Atlético Madridban futballozott.

A történtekről itt tekinthet meg egy videót: