Nemzeti Sportrádió

Szeptember 17-én búcsúztatják a tragikus balesetben elhunyt Boros Gergelyt

T. Z.T. Z.
2026.09.10. 10:29
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Boros Gergely (Fotó: NS-archív)
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kajak-kenu gyász Boros Gergely
A tragikus balesetben elhunyt egykori kajakosól, Boros Gergelytől szeptember 17-én, a Paksi Atomerőmű SE csónakházában vesznek végső búcsút.

Mint beszámoltunk róla, augusztus 26-án, életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok egykori kajakos, aki tragikus balesetben vesztette életét. Boros visszavonulása után is a sportágban dolgozott, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

A Magyar Kajak-Kenu-szövetség csütörtökön arról adott hírt hivatalos honlapján, hogy az egykori kiváló sportoló búcsúztatására szeptember 17-én, 17 órától, a Paksi Atomerőmű SE csónakházában kerül sor.

A gyászoló család arra kéri a megemlékezőket, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A búcsúztatáson a fekete ruha viselése nem kötelező.

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Boros Gergely 2018 és 2024 között a szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott.

„Örökre a szívemben leszel, barátom”– sportolótársak búcsúznak Boros Gergelytől

„Pár hete öleléssel búcsúztam Tőled! Nem gondoltam, hogy az lesz az utolsó.”

 

 

kajak-kenu gyász Boros Gergely
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