Szeptember 17-én búcsúztatják a tragikus balesetben elhunyt Boros Gergelyt

Mint beszámoltunk róla, augusztus 26-án, életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok egykori kajakos, aki tragikus balesetben vesztette életét. Boros visszavonulása után is a sportágban dolgozott, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

A Magyar Kajak-Kenu-szövetség csütörtökön arról adott hírt hivatalos honlapján, hogy az egykori kiváló sportoló búcsúztatására szeptember 17-én, 17 órától, a Paksi Atomerőmű SE csónakházában kerül sor.

A gyászoló család arra kéri a megemlékezőket, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A búcsúztatáson a fekete ruha viselése nem kötelező.