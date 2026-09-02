Nemzeti Sportrádió

Az Eb-ezüstérmes Vindics-Tóth Lili is fut a Budapest Félmaratonon

H. Á.H. Á.
2026.09.02. 12:46
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Vindics-Tóth Lili a tavalyi győzelmekor a célban (Fotó: BSI)
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félmaraton atlétika Budapest Félmaraton Vindics-Tóth Lili Anna
Szeptember 6-án, minden idők legnagyobb magyar félmaratoniján, a 24 ezer nevezőt számláló 41. Wizz Air Budapest Félmaratonon dőlnek el a 2026. évi félmaratoni futó magyar bajnoki címek. A népes mezőnyben rajthoz áll a birminghami Európa-bajnokságon maratoniban történelmi ezüstérmet szerző, a tavalyi budapesti félmaratonin győztes Vindics-Tóth Lili, valamint a férfiaknál Szemerei Levente és a címvédő, Karsai Gábor is.

A 41. Wizz Air Budapest Félmaraton 24 ezer nevezője egy időben, azonos útvonalon versenyezhet a hazai atlétika legjobbjaival, akik között a férfiaknál Szemerei Levente mellett olyan bajnokok és válogatott sportolók küzdenek az aranyéremért, mint Karsai Gábor, a riói olimpikon Csere Gáspár, valamint Tarnai László. A nőknél dr. Bogdándi Virág, Tomaschof Kata, Zatykó Luca és dr. Bátai Réka is a dobogós helyekért indul.

A női mezőnyben ott lesz Vindics-Tóth Lili is, aki alig néhány hete a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság zárónapján élete eddigi legnagyobb sikerét elérve, 2:27:21 órás egyéni csúccsal szerzett ezüstérmet női maratonin – 1966 óta az első magyar érmet szerezve ebben a versenyszámban. A futó számára a vasárnapi verseny különleges visszatérés, hiszen alig egy éve, épp a budapesti félmaratonin mutatkozott be az utcai távokon, és rögtön győzelemmel debütált.

„A Wizz Air Budapest Félmaraton mindig meghatározó pontja marad a pályafutásomnak, hiszen tavaly itt futottam le életem első 21 kilométerét, innen indult az utcai karrierem” – hangsúlyozta Vindics-Tóth Lili.

„Ez az esemény kiváló állomás a szeptember 27-i varsói maratonim felkészülésében, és határozott célom, hogy egyéni csúcsot fussak itt, Budapesten. Óriási motivációval térek vissza; elképesztő élmény hazai közönség előtt, több ezer futóval egy mezőnyben versenyezni”.

A felnőtt és U23-as félmaratoni magyar bajnokság szeptember 6-án, vasárnap reggel 8.00 órakor rajtol el a Pázmány Péter sétányról.

 

 

félmaraton atlétika Budapest Félmaraton Vindics-Tóth Lili Anna
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