Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot állított fel Mónus József íjász

Sajtósa szerdai közleménye szerint a hajdúnánási születésű, Fehér Farkas néven is ismert távlövő íjász az Egyesült Államokban, Nevadában, a Smith Creek kiszáradt tómedrében rendezett versenyen hat nyílvesszőt lőtt ki.

Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés 1063.59 méteres eredményt mutatott, amellyel Mónusnak 80 centiméterrel sikerült megjavítania a 29 éve fennálló, 1062.79 méteres korábbi csúcsot.

„Valakinek talán csak 80 centiméter. Nekem egy egész élet munkája van benne. Mert egy világrekord nem akkor születik, amikor a nyílvessző földet ér, hanem minden egyes napon, amikor az ember a fáradtság és a fájdalom után újra feláll és ismét megfeszíti az íjat” – fogalmazott az eredmény után Mónus József, aki hosszú évek óta a távlövő íjászat nemzetközi élmezőnyéhez tartozik.

Számos világrekordot állított már fel különböző kategóriákban és korábban ugyancsak az Egyesült Államokban jutott túl először az egy kilométeres határon, amikor 2023-ban 1007.41 méteres eredményt ért el. A mostani rekordkísérletet egyéves felkészülés előzte meg.

Mónus saját íjakat és nyílvesszőket készít, munkáját pedig a sport mellett a hagyományőrzés és a történelmi íjászat kutatása határozza meg. Elmondása szerint évente mintegy 250 ezer nyílvesszőt lő ki edzéseken, versenyeken és bemutatókon.