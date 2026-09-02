Nemzeti Sportrádió

Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot állított fel Mónus József íjász

2026.09.02. 13:44
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Fotó: Facebook/MónusJózsef
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világcsúcs Mónus József íjászat
Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József íjász, aki nyolcvan centiméterrel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot.

Sajtósa szerdai közleménye szerint a hajdúnánási születésű, Fehér Farkas néven is ismert távlövő íjász az Egyesült Államokban, Nevadában, a Smith Creek kiszáradt tómedrében rendezett versenyen hat nyílvesszőt lőtt ki. 

Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés 1063.59 méteres eredményt mutatott, amellyel Mónusnak 80 centiméterrel sikerült megjavítania a 29 éve fennálló, 1062.79 méteres korábbi csúcsot.

„Valakinek talán csak 80 centiméter. Nekem egy egész élet munkája van benne. Mert egy világrekord nem akkor születik, amikor a nyílvessző földet ér, hanem minden egyes napon, amikor az ember a fáradtság és a fájdalom után újra feláll és ismét megfeszíti az íjat” – fogalmazott az eredmény után Mónus József, aki hosszú évek óta a távlövő íjászat nemzetközi élmezőnyéhez tartozik. 

Számos világrekordot állított már fel különböző kategóriákban és korábban ugyancsak az Egyesült Államokban jutott túl először az egy kilométeres határon, amikor 2023-ban 1007.41 méteres eredményt ért el. A mostani rekordkísérletet egyéves felkészülés előzte meg. 

Mónus saját íjakat és nyílvesszőket készít, munkáját pedig a sport mellett a hagyományőrzés és a történelmi íjászat kutatása határozza meg. Elmondása szerint évente mintegy 250 ezer nyílvesszőt lő ki edzéseken, versenyeken és bemutatókon.

 

világcsúcs Mónus József íjászat
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