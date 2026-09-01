Kós Hubert: Örökké hálás leszek Milák Kristófnak

Mint emlékezetes, Kós Hubert az Európa-bajnokság előtt bírálta Milák Kristófot, amiért nem vállalja a váltókat. Mint akkor mondta, Milák döntése azt mutatja, hogy „csak magára gondol, a csapatra nem.” Párizsban azonban fordulat történt, Milák ugyanis végül beállt a 4x100-as gyorsváltóba, és szenzációs hajrával aranyéremhez segítette a magyar csapatot.

Kós most a Swimswam podcastadásában foglalkozott ismét a témával: „A váltó kapcsán volt egy nyilatkozatom, ami után kaptam szurkálódásokat, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy az úszás egyéni sport, azaz ha nem akarsz váltót úszni, akkor nem kell. Én viszont úgy gondolom, ha ezt megteszed a csapatodért, a hazádért, az egy teljesen más szintre emel. Egy kisebb országban ez különösen nagy kihívás, ott tényleg a négy legjobbnak kell összeállnia, másként nincs esély” – idézte a magyar klasszis szavait a Magyar Úszószövetség hivatalos közösségi oldala.

„Tudom, ez apróságnak tűnhet, de nekem szent meggyőződésem, ez adja a legnagyobb lökést, hogy a fiatalabb úszók is úgy gondolják, igen, ők is akarnak váltóban úszni. Alapvetően ezt próbáltam az Eb előtt hangoztatni, voltak, akik nem értették meg, és voltak, akik igen” – tette hozzá.

Kós ugyanakkor világossá tette, hogy örökké hálás lesz Miláknak: „Ami a lényeg: örökké hálás leszek Kristófnak, hogy végül elvállalta, és hogy őszinte legyek, én az utolsó ötven métert a magyar káromkodások legszélesebb tárházának áldoztam… Részben azért, mert annyira hihetetlen volt, ahogy Kristóf úszott és megelőzte Kornyevet, részben azért, mert még akkor sem akartam elhinni, hogy ez épp megtörténik, hogy itt van velünk és így úszik és aranyérmet nyerünk. Ez az egész számomra mindent jelentett, többet, mint bármelyik egyéni számom” – tisztázta a helyzetet a podcastben.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: