Kosár: Gáspár Vince Isztambulban bizonyíthatott az NBA elittáborában

Egyedülálló lehetőségben részesült Gáspár Vince, aki egyedüli magyar kosarasként szerepelhetett az idei Basketball Without Borders elnevezésű nemzetközi táborban, amelynek augusztus 26. és 29. között Isztambul adott otthont. Az NBA és FIBA közös szervezésében immár 25. alkalommal eseményre a világ minden tájáról összesen 78 középiskoláskorú fiú tehetség kapott meghívást. A különböző egyéni képességfejlesztő gyakorlatok, edzések és egymás elleni meccsek mellett motivációs és életvezetési előadásokat is meghallgathattak a fiatalok az NBA-ben megfordult vagy jelenleg is ott szereplő játékosoktól és edzőktől. A pécsi irányító elmondta: mások mellett Jalen Suggs, az Orlando Magic kiváló irányítója, illetve Kenny Atkinson, a Cleveland Cavaliers vezetőedzője is foglalkozott vele a török fővárosban.

Nagyon különleges volt részt venni ebben a táborban, talán életre szóló élménynek is nevezhetem, és sikerült fontos nemzetközi kapcsolatokra szert tennem

– emlékezett vissza Gáspár az Utánpótlássportnak. – Első kézből megtapasztalhattam, hogy milyen is az NBA-s környezet és mentalitás, ugyanis nagyjából húsz jelenlegi vagy éppen korábbi NBA-játékos és -edző is jelen volt Isztambulban, és ők tartottak nekünk foglalkozásokat. Rengeteg pozitív visszajelzést és dicséretet kaptam tőlük, ami rendkívül inspirálónak és motiválónak bizonyult. Az első két napon ráadásul extrán jól ment nekem a játék, szóval igyekeztem maximálisan kiélvezni minden egyes percét ennek a négy napnak. Felejthetetlen, igencsak élménydús túra volt, ugyanakkor nagyon el is fáradtam, mert az U18-as Európa-bajnokság utáni nyári pihenőmről visszatérve utaztam ki Isztambulba.

Hálás vagyok ezért a lehetőségért, ez a tábor volt a nyaram megkoronázása!

Gáspár Vince Forrás: FIBA

Vince korábban az U18-as válogatottban is brillírozott ezen a nyáron a horvátországi B-divíziós Eb-n, amelyen az ötödik helyen végző mieink legjobb pontdobójaként (13,4) és legtöbb gólpasszt (3,3) kiosztó játékosaként zárta a kontinenstornát.

„Az elmúlt hónapokban – főleg a nyár elején – rengeteget dolgoztam, folyamatosan külön edzésekre is jártam, hogy jobb legyek és fejlődni tudjak. Az Eb-szereplés nagy megerősítés volt nekem, hogy a befektetett munka kifizetődik, ugyanis csapatszinten és egyénileg is jól alakult."

A következő szezont már Amerikában kezdi meg az arizonai Dream City Christian elitközépiskola csapatában.

„Ez óriási lehetőséget jelent a karrieremben, mivel ez a csapat az egyik legerősebb ligában, a Nike EYBL-ben szerepel, emellett az iskolai programjuk is kifejezetten magas színvonalú, szóval ez tökéletes terep lesz nekem a szintlépésre minden szempontból."

(Kiemelt kép forrása: FIBA, archív)