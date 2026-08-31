Nemzeti Sportrádió

Kosár: Gáspár Vince Isztambulban bizonyíthatott az NBA elittáborában

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.31. 18:06
null
Címkék
kosárlabda Gáspár Vince utánpótlás utánpótlássport
A pécsi Gáspár Vince személyében egy magyar fiatal is meghívást kapott Isztambulba, az NBA és a FIBA szervezésében zajló Basketball Without Borders elnevezésű elittáborba, amelyben 44 ország 78 legtehetségesebb fiú kosarasa vehetett részt a hét végén.

Egyedülálló lehetőségben részesült Gáspár Vince, aki egyedüli magyar kosarasként szerepelhetett az idei Basketball Without Borders elnevezésű nemzetközi táborban, amelynek augusztus 26. és 29. között Isztambul adott otthont. Az NBA és FIBA közös szervezésében immár 25. alkalommal eseményre a világ minden tájáról összesen 78 középiskoláskorú fiú tehetség kapott meghívást. A különböző egyéni képességfejlesztő gyakorlatok, edzések és egymás elleni meccsek mellett motivációs és életvezetési előadásokat is meghallgathattak a fiatalok az NBA-ben megfordult vagy jelenleg is ott szereplő játékosoktól és edzőktől. A pécsi irányító elmondta: mások mellett Jalen Suggs, az Orlando Magic kiváló irányítója, illetve Kenny Atkinson, a Cleveland Cavaliers vezetőedzője is foglalkozott vele a török fővárosban.

– emlékezett vissza Gáspár az Utánpótlássportnak. – Első kézből megtapasztalhattam, hogy milyen is az NBA-s környezet és mentalitás, ugyanis nagyjából húsz jelenlegi vagy éppen korábbi NBA-játékos és -edző is jelen volt Isztambulban, és ők tartottak nekünk foglalkozásokat. Rengeteg pozitív visszajelzést és dicséretet kaptam tőlük, ami rendkívül inspirálónak és motiválónak bizonyult. Az első két napon ráadásul extrán jól ment nekem a játék, szóval igyekeztem maximálisan kiélvezni minden egyes percét ennek a négy napnak. Felejthetetlen, igencsak élménydús túra volt, ugyanakkor nagyon el is fáradtam, mert az U18-as Európa-bajnokság utáni nyári pihenőmről visszatérve utaztam ki Isztambulba.

Gáspár Vince Forrás: FIBA

Vince korábban az U18-as válogatottban is brillírozott ezen a nyáron a horvátországi B-divíziós Eb-n, amelyen az ötödik helyen végző mieink legjobb pontdobójaként (13,4) és legtöbb gólpasszt (3,3) kiosztó játékosaként zárta a kontinenstornát.

„Az elmúlt hónapokban – főleg a nyár elején – rengeteget dolgoztam, folyamatosan külön edzésekre is jártam, hogy jobb legyek és fejlődni tudjak. Az Eb-szereplés nagy megerősítés volt nekem, hogy a befektetett munka kifizetődik, ugyanis csapatszinten és egyénileg is jól alakult."

A következő szezont már Amerikában kezdi meg az arizonai Dream City Christian elitközépiskola csapatában.

„Ez óriási lehetőséget jelent a karrieremben, mivel ez a csapat az egyik legerősebb ligában, a Nike EYBL-ben szerepel, emellett az iskolai programjuk is kifejezetten magas színvonalú, szóval ez tökéletes terep lesz nekem a szintlépésre minden szempontból."

(Kiemelt kép forrása: FIBA, archív)

kosárlabda Gáspár Vince utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: a bosnyákokkal találkozik az U18-as válogatott

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: harmadik lett a Telki-kupán az U17-es válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 20:13

Jégkorong: beindult a nagyüzem a korosztályos válogatottaknál

Utánpótlássport
Tegnap, 14:20

Nate Reuvers a családja előtt szeretne játszani Katarban

Kosárlabda
Tegnap, 9:41

Vívás: Horváth Lotti a juniorok között is lendületben maradna

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01

Kosár: „Élveztem, hogy nagyobb rajtam a felelősség” – Halasy Enikő

Utánpótlássport
2026.08.29. 17:30

Boksz: Petrimánnak plusz lökést adott a „bosszantó” U19-es Eb-bronz

Utánpótlássport
2026.08.29. 13:43

Hegyikerékpár: Kiss Nikoletta negyedik lett a junior-vb-n

Utánpótlássport
2026.08.29. 11:07