Labdarúgás: a bosnyákokkal találkozik az U18-as válogatott

Vasárnaptól szerdáig készülhet együtt az U18-as labdarúgó-válogatott – számol be az mlsz.hu.

A Jeremiás Gergő vezette szakmai stáb szeptember hatodikán, kora délután találkozik a meghívott játékosakkal. Mindjárt az első nap délutánján edzés vár a csapatra, ahogyan hétfőn és kedden is szerepel gyakorlás a programban,

szerdán pedig felkészülési mérkőzés zárja a mini edzőtábort – a Bosznia-Hercegovina elleni találkozó 11.30-kor kezdődik Telkiben.

Az U18-as válogatott kerete



Kapusok

Balogh Barnabás (Honvéd)

Liziczay Zsombor (Monor)

Vas Bálint (Videoton)



Védők

Balogh Áron (Vasas)

Russnák Áron (Honvéd)

Szakál Dénes (DVSC)

Szendrei Bence (MTK)

Vincze Tamás (DVSC)

Dubecz János (Videoton)

Ádám Leonárd (DVTK)

Papp Máté (Ajka)



Középpályások

Berekméri-Szigeti Ákos (Videoton FC Fehérvár)

Tóth Miklós (MTK)

Czuppon Bálint (ETO)

Serucza Márk (DVSC)

Varga Dániel (MTK)

Bokor Balázs (Honvéd)

Somfalvi Barna (PFLA)



Támadók

Görög Vincent (MTK)

Gyánó Marcell (Újpest)

Wiesner Balázs (Paksi FC)

Herold Ádám (ETO)

Egervári Ádám (Gödöllő)

Marosi Máté (BVSC)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)