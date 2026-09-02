Elsöprő Premier League-fölény – íme, a nyár tíz legdrágább átigazolása!

8. Ajjub Buaddi: Lille → Manchester City, 95 millió euró

A Manchester City középpályájáról Bernardo Silva és Rodri is elment, az „égszínkékek” többek között a 18 éves játékossal próbálják pótolni a távozó legendákat. Buaddit a legutóbbi világbajnokságon ismerte meg igazán a futballvilág, de a Ligue 1-ben már 2023 októberében debütált és 63 francia bajnokin lépett pályára. Rendkívül érett, kifejezetten technikás, de kérdés, hogy mennyire tud majd kontrollt adni Enzo Maresca csapatának (ebben a Silva, Rodri páros zseniális volt Pep Guardiola irányítása alatt).

7. Mateus Fernandes: West Ham United → Tottenham Hotspur, 99 millió euró

Bár meglepőnek tűnhet, az angol élvonalból kieső West Ham 99 millió eurót kapott a portugál középpályásért. Az előző idény hajrájában kinevezett vezetőedző, Roberto De Zerbi számára fontos volt, hogy Premier League-tapasztalattal rendelkező játékosok érkezzenek, ez Fernandes esetében megvan (74 mérkőzés). Fernandes a West Hamben az egyik legjobb játékosnak számított, legnagyobb erőssége a nyomástűrő képessége és a technikai képzettsége.

6. Sandro Tonali: Newcastle United → Tottenham Hotspur, 108 millió euró

A Newcastle középpályájáról a másik fontos láncszem, Sandro Tonali is elment. A 32-szeres olasz válogatott játékos a Milanban hívta fel magára a figyelmet, majd szerződött Angliába 2023 nyarán. A Newcastle-nál – amikor nem az eltiltását töltötte – kirobbanthatatlan volt, 110 meccsen játszott, vélhetően a Spursben is komoly szerepet szánnak neki.

5. Yan Diomandé: RB Leipzig → Real Madrid, 125 millió euró

Az előző idényben a topligákban – Lamine Yamal mögött – Diomandé hajtotta végre a legtöbb sikeres cselt 90 percre vetítve, ami elég jól mutatja, hogy milyen profilú játékos. A Real Madridból évek óta hiányzik egy kiegyensúlyozott jobbszélső, aki azon az oldalon tud bontani. A vb-n is pályára lépő elefántcsontparti támadónak a Leipzig színeiben 36 találkozón 13 gól és 10 gólpassz jött össze.

4. Bradley Barcola: Paris Saint-Germain → Liverpool, 125 millió euró

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató liverpooliak ezen a nyáron is igazoltak nagy pénzért a támadósorba. Barcola mindkét szélen bevethető, de a bal oldalon érzi jobban magát. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes játékos a PSG színeiben három évad alatt sok lehetőséget kapott (152 mérkőzés, ezeken összesen 76 kanadai pont), de idén már nem marasztalták a távozni vágyó játékost. A „vörösöknek” jobbhátvédre és védekező középpályára talán nagyobb szükségük lett volna, de Richard Hughes sportigazgató valamiért úgy döntött, hogy jöjjön még egy balszélső, úgysincs elég…