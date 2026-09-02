Cselgáncs: csütörtökön kezdődik a podgoricai junior Európa-bajnokság

Kilenc férfi és hat női dzsúdós képviseli a magyar színeket a szeptember 3. és 6. között a montenegrói Podgoricában zajló junior Európa-bajnokságon.

A válogatóul szolgáló korosztályos Európa-kupa-versenyeken a mieink összesen nyolc érmet gyűjtöttek be,

Lignanóban négyet, Grazban és Berlinben egyet-egyet, míg Pakson kettőt. (Öt versenyzőnek sikerült legalább egyszer dobogóra állnia.)

A legeredményesebb Kollár Sebestyén (66 kg) volt az Ek-szezonban, aki a berlini állomást ugyan kihagyta, de a másik három viadalon egyaránt érmesként végzett két ezüstjével és egy bronzával, ráadásul emellett még 2026-ban a dubrovniki felnőtt Európa-kupáról is hozott egy bronzot. Az előzetes esélyek alapján

a podgoricai junior Eb-n is Kollár lehet mieink első számú éremvárományosa, aki ötödik kiemeltként kezdheti meg a küzdelmeket.

Persze, nem ő az egyetlen sportolónk, aki esélyes lehet a jó szereplésre, hiszen ott lesz a csapatban mások mellett Pintér Bulcsú (90 kg) is, aki egyedüli magyar junior cselgáncsozóként az idén Európa-kupa-versenyt nyert, méghozzá az idénnyitót még Lignaban.

Pintér Bulcsú Forrás: EJU

A lányok közül Vég Luca egy-egy bronzzal és hetedik hellyel, Jüttner Janka két ötödik és egy hetedik hellyel, míg Huszár Regina egy bronzzal harcolta ki az Eb-részvételt.

Az első versenynapon mindjárt öt magyarnak szurkolhatunk: a fiúknál Galó Bence és Kollár Sebestyén, míg a lányoknál Jüttner Janka, Váradi Noémi és Vég Luca lép tatamira.

A tavalyi, pozsonyi junior Európa-bajnokságon a mieink egyetlen bronzéremmel zárták – az akkor elsőévesen dobogós – Szabó Réka (52 kg) révén, aki az idén viszont nem lesz ott az Eb-n, ugyanis térdsérülése miatt eddig egyetlen sem versenyen sem indult ebben az esztendőben.

Az ifjúságiak korábban három éremmel fejezték be az Eb-jüket, míg egy ötödik hellyel a vb-jüket.

JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, PODGORICA

A magyar indulók:

Férfiak:

Galó Bence (60 kg), Kollár Sebestyén (66 kg), Nagy Áron (73 kg), Kiss Szabolcs (73 kg), Horváth Nándor (81 kg), Bertalan Balázs (81 kg), Tölgyesi Bende (90 kg), Pintér Bulcsú (90 kg), Csermák Dániel (+100 kg)

Nők:

Jüttner Janka (52 kg), Vég Luca (57 kg), Váradi Noémi (57 kg), Krüpl Georgina (63 kg), Török Csenge (70 kg), Huszár Regina (+78 kg)



Vasárnap a vegyes csapatversenyben is indul a magyar válogatott.

(Kiemelt képen: Kollár Sebestyén Forrás: EJU)