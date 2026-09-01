Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 6. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Debrecen és az MTK Budapest 2–2-es döntetlenével indult a forduló. A DVSC-ben 80 percet játszott a 19 éves Tercza Gergő, kezdett a vele egyidős Patai Dávid, akit a 76. percben a 18 esztendős Myrtaj Leon váltott. A fővárosiaknál a 20 éves Timoteus Mikolay 76, a 18 éves Zubor Ádám 10 percet volt pályán.

Szombaton 1–1-gyel ért véget a Nyíregyháza–Paks összecsapás. A Spartacus kapujában a 19 éves Molnár Mátyás állt, a tolnai együttesben pedig a vele egykorú Győrfi Milán játszotta végig a meccset.

A Kispest-Honvéd 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget. A budapesti csapatban a 18 éves Somogyi Ádám 90, öccse, a 17 éves Somogyi Tamás 68, míg

a 19 esztendős Szamosi Ádám 78 percet töltött a pályán – utóbbi szerezte ráadásul a találkozó egyetlen gólját.

A ZTE-ben 3 percre állt be a 20 éves magyar-amerikai kettős állampolgár, Harangi Aiden.

Az Újpest 3–1-re nyert a Vasas ellen. A liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc 54 percet szerepelt, az angyalföldi gárdában a 19 éves Engedi Márk védett, a hosszabbításban pedig 5-5 percre beküldték a 19 éves Barkóczi Barnabást és a 20 esztendős Girsik Attilát.

Vasárnap ikszelt (1–1) a Kisvárda és a Győr. A hazai együttesben a 20 éves Ésik Ákos játszott 70 percet, az ETO-ban három 19 éves futballista lépett pályára: Selyem Bálint (66 perc), Szép Márton (62 perc), Décsy Ádám (24 perc).

Az utolsó meccsen a Ferencváros idegenben verte meg a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulat kapujában a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt, ugyancsak végigjátszotta a meccset a 20 éves Kern Martin, valamint 36 percet kapott a 18 esztendős Varga Zsombor. Az FTC-ben egy félidőn keresztül bizonyíthatott a 20 éves Varga Zétény.

*A 3. fordulóból a Győri ETO–Ferencváros, valamint az 5. fordulóból a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést elhalasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 6. FORDULÓJÁBAN: 1312

Csapatok:

Kispest-Honvéd: 90+78+68=236

Puskás Akadémia: 90+90+36=216

Debrecen: 80+76+14=170

Győri ETO: 66+62+24=152

Vasas: 90+5+5=100

Nyíregyháza: 90

Paks: 90

MTK Budapest: 76+10=86

Kisvárda: 70

Újpest: 54

Ferencváros: 45

Zalaegerszeg: 3



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Molnár Mátyás (Nyíregyháza): 90

Győrfi Milán (Paks): 90

Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 90

Kern Martin (Puskás Akadémia): 90

Tercza Gergő (Debrecen): 80

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 78

Patai Dávid (Debrecen): 76

Timoteus Mikolay (MTK Budapest): 76

Ésik Balázs (Kisvárda): 70

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd) 68

Selyem Bálint (Győri ETO): 66

Szép Márton (Győri ETO): 62

Ujváry Ferenc (Újpest): 54

Varga Zétény (Ferencváros): 45

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 36

Décsy Ádám (Győri ETO): 24

Myrtay Leon (Debrecen): 14

Barkóczi Barnabás (Vasas): 5

Girsik Attila (Vasas): 5

Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 3

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd) győztes gólt szerzett a Zalaegerszeg ellen Forrás: Kispest-Honvéd)