KONFERENCIALIGA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK
LIGASZAKASZ
Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.
1. FORDULÓ
OKTÓBER 15.
18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland)
18.45: Gent (belga)–AGF (dán)
18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)
18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)
18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)
18.45: Riga FC (lett)–Kajrat (kazah)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)
21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Brighton (angol)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)
21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)
21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
2. FORDULÓ
OKTÓBER 22.
16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Mjällby (svéd)
18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)
18.45: Jablonec (cseh)–Brighton (angol)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)
18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)
18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)
18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)
21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz)
21.00: AGF (dán)–Egnatia (albán)
21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német)
21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)
21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)
3. FORDULÓ
NOVEMBER 5.
18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)
18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)
18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)
18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)
18.45: Mjällby AIF (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)
21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)
21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
21.00: Riga FC (lett)–Jablonec (cseh)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán)
4. FORDULÓ
NOVEMBER 26.
16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)
18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)
18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)
18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga FC (lett)
18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)
18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)
18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)
21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–(olasz) Atalanta
21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)
21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)
21.00: Freiburg (német)–Twente (holland)
5. FORDULÓ
DECEMBER 10.
16.30: Kajrat (kazah)–Universitatea Craiova (román)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Lugano (svájci)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Getafe (spanyol)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Midtjylland (dán)
18.45: Riga FC (lett)–Atalanta (olasz)
18.45: Freiburg (német)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Brann (norvég)–Braga (portugál)
18.45: Trabzonspor (török)–Jablonec (cseh)
21.00: AGF (dán)–Twente (holland)
21.00: Brighton (angol)–Monaco (francia)
21.00: Thun (svájci)–Gent (belga)
21.00: Hearts (skót)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Ajax (holland)
21.00: Egnatia (albán)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Mjällby AIF (svéd)–Pafosz (ciprusi)
6. FORDULÓ
DECEMBER 17.
21.00: Ajax (holland)–Getafe (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Atalanta (olasz)–Mjällby (svéd)
21.00: Lugano (svájci)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Midtjylland (dán)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Nordsjaelland (dán)–KuPS (finn)
21.00: Twente (holland)–Kajrat (kazah)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–Riga FC (lett)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Trabzonspor (török)
21.00: Jablonec (cseh)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Kauno Zalgiris (litván)–Freiburg (német)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–AGF (dán)
21.00: Gent (belga)–Brann (norvég)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Hearts (skót)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Brighton (angol)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Thun (svájci)
21.00: Braga (portugál)–Egnatia (albán)
21.00: Universitatea Craiova (román)–FC Köbenhavn (dán)
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15–
december 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park