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KONFERENCIALIGA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

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2026.09.02. 12:43
A Konferencialiga fődíja (Fotó: Getty Images)
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ligaszakasz Konferencialiga adatbank
A labdarúgó Konferencialiga ligaszakaszában 36 csapat vesz részt, magyar csapat nem jutott fel a főtáblára. Minden csapat hat mérkőzést játszik, a decemberi végtabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek páros mérkőzéseket vívnak a legjobb 16 közé kerülésért. Íme, a ligaszakasz menetrendje és a legfontosabb tudnivalók!

LIGASZAKASZ

Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.

1. FORDULÓ
OKTÓBER 15.
18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland)
18.45: Gent (belga)–AGF (dán)
18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)
18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)
18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)
18.45: Riga FC (lett)–Kajrat (kazah)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)
21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Brighton (angol)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)
21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)
21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

2. FORDULÓ
OKTÓBER 22.
16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Mjällby (svéd)
18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)
18.45: Jablonec (cseh)–Brighton (angol)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)
18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)
18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)
18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)
21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz)
21.00: AGF (dán)–Egnatia (albán)
21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német)
21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)
21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)

3. FORDULÓ
NOVEMBER 5.
18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)
18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)
18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)
18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)
18.45: Mjällby AIF (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)
21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)
21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
21.00: Riga FC (lett)–Jablonec (cseh)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán)

4. FORDULÓ
NOVEMBER 26.
16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)
18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)
18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)
18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga FC (lett)
18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)
18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)
18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)
21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–(olasz) Atalanta
21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)
21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)
21.00: Freiburg (német)–Twente (holland)

5. FORDULÓ
DECEMBER 10.
16.30: Kajrat (kazah)–Universitatea Craiova (román)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Lugano (svájci)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Getafe (spanyol)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Midtjylland (dán)
18.45: Riga FC (lett)–Atalanta (olasz)
18.45: Freiburg (német)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Brann (norvég)–Braga (portugál)
18.45: Trabzonspor (török)–Jablonec (cseh)
21.00: AGF (dán)–Twente (holland)
21.00: Brighton (angol)–Monaco (francia)
21.00: Thun (svájci)–Gent (belga)
21.00: Hearts (skót)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Ajax (holland)
21.00: Egnatia (albán)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Mjällby AIF (svéd)–Pafosz (ciprusi)

6. FORDULÓ
DECEMBER 17.
21.00: Ajax (holland)–Getafe (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Atalanta (olasz)–Mjällby (svéd)
21.00: Lugano (svájci)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Midtjylland (dán)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Nordsjaelland (dán)–KuPS (finn)
21.00: Twente (holland)–Kajrat (kazah)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–Riga FC (lett)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Trabzonspor (török)
21.00: Jablonec (cseh)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Kauno Zalgiris (litván)–Freiburg (német)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–AGF (dán)
21.00: Gent (belga)–Brann (norvég)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Hearts (skót)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Brighton (angol)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Thun (svájci)
21.00: Braga (portugál)–Egnatia (albán)
21.00: Universitatea Craiova (román)–FC Köbenhavn (dán)

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15–
december 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
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