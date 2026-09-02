KONFERENCIALIGA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

A labdarúgó Konferencialiga ligaszakaszában 36 csapat vesz részt, magyar csapat nem jutott fel a főtáblára. Minden csapat hat mérkőzést játszik, a decemberi végtabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek páros mérkőzéseket vívnak a legjobb 16 közé kerülésért. Íme, a ligaszakasz menetrendje és a legfontosabb tudnivalók!

LIGASZAKASZ Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens. 1. FORDULÓ

OKTÓBER 15.

18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland)

18.45: Gent (belga)–AGF (dán)

18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)

18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)

18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)

18.45: Riga FC (lett)–Kajrat (kazah)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)

21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Brighton (angol)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)

21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)

21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia 1999 (grúz)

21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)

21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 2. FORDULÓ

OKTÓBER 22.

16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Iberia 1999 (grúz)–Mjällby (svéd)

18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)

18.45: Jablonec (cseh)–Brighton (angol)

18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)

18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)

18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)

18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)

21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz)

21.00: AGF (dán)–Egnatia (albán)

21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német)

21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)

21.00: Braga (portugál)–Gent (belga) 3. FORDULÓ

NOVEMBER 5.

18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)

18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)

18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)

18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)

18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)

18.45: Mjällby AIF (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)

21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)

21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)

21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)

21.00: Riga FC (lett)–Jablonec (cseh)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán) 4. FORDULÓ

NOVEMBER 26.

16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)

18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)

18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román)

18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)

18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)

18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga FC (lett)

18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)

18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)

18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)

21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–(olasz) Atalanta

21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)

21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)

21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)

21.00: Freiburg (német)–Twente (holland) 5. FORDULÓ

DECEMBER 10.

16.30: Kajrat (kazah)–Universitatea Craiova (román)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Lugano (svájci)

18.45: Iberia 1999 (grúz)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Getafe (spanyol)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: KuPS (finn)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Midtjylland (dán)

18.45: Riga FC (lett)–Atalanta (olasz)

18.45: Freiburg (német)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Brann (norvég)–Braga (portugál)

18.45: Trabzonspor (török)–Jablonec (cseh)

21.00: AGF (dán)–Twente (holland)

21.00: Brighton (angol)–Monaco (francia)

21.00: Thun (svájci)–Gent (belga)

21.00: Hearts (skót)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Nordsjaelland (dán)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Ajax (holland)

21.00: Egnatia (albán)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Mjällby AIF (svéd)–Pafosz (ciprusi) 6. FORDULÓ

DECEMBER 17.

21.00: Ajax (holland)–Getafe (spanyol)

21.00: Monaco (francia)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Atalanta (olasz)–Mjällby (svéd)

21.00: Lugano (svájci)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Midtjylland (dán)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Nordsjaelland (dán)–KuPS (finn)

21.00: Twente (holland)–Kajrat (kazah)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–Riga FC (lett)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Trabzonspor (török)

21.00: Jablonec (cseh)–Iberia 1999 (grúz)

21.00: Kauno Zalgiris (litván)–Freiburg (német)

21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–AGF (dán)

21.00: Gent (belga)–Brann (norvég)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Hearts (skót)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Brighton (angol)

21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Thun (svájci)

21.00: Braga (portugál)–Egnatia (albán)

21.00: Universitatea Craiova (román)–FC Köbenhavn (dán) SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK Selejtező, 1. forduló Június 16. Július 9.

Július 16. Selejtező, 2. forduló Június 17. Július 23.

Július 30. Selejtező, 3. forduló Július 20. Augusztus 6.

Augusztus 13. Selejtező, playoff Augusztus 3. Augusztus 20.

Augusztus 27. Ligaszakasz Augusztus 28. Október 15–

december 17. Rájátszás Január 15. Február 18.

Február 25. Nyolcaddöntő Február 26. Március 11.

Március 18. Negyeddöntő Február 26. Április 8.

Április 15. Elődöntő Február 26. Április 29.

Május 6. Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI