Nemzeti Sportrádió

Junior GP: 17. és 29. helyezés Batumiban

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.27. 17:26
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Batumi Virányi Laura Lányi Aletta, Laurenau Ilya junior GP utánpótlás múkorcsolya jégtánc utánpótlássport
Műkorcsolyában és jégtáncban indultak magyarok a grúziai Grand Prix-viadalon.

A grúziai Batumiban rendezett versenyen,

első közös junior Grand Prix-jükön

a Lányi Aletta, Laurenau Ilya jégtánckettős a kűrben a 16., összesítésben pedig a 17 lett.

A műkorcsolyázó Virányi Laura a 29. helyezést érte el a kűrben, az összesítettben is huszonkilencedikként fejezte be a viadalt.

 

(Kiemelt kép forrása: Hunskate/Facebook)

Batumi Virányi Laura Lányi Aletta, Laurenau Ilya junior GP utánpótlás múkorcsolya jégtánc utánpótlássport
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