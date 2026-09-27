Junior GP: 17. és 29. helyezés Batumiban
Műkorcsolyában és jégtáncban indultak magyarok a grúziai Grand Prix-viadalon.
A grúziai Batumiban rendezett versenyen,
első közös junior Grand Prix-jükön
a Lányi Aletta, Laurenau Ilya jégtánckettős a kűrben a 16., összesítésben pedig a 17 lett.
A műkorcsolyázó Virányi Laura a 29. helyezést érte el a kűrben, az összesítettben is huszonkilencedikként fejezte be a viadalt.
(Kiemelt kép forrása: Hunskate/Facebook)
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