Nemzeti Sportrádió

Kimi Räikkönen fia a Red Bull versenyzőképző programjának tagja lett

MTI MTI
2026.09.09. 15:53
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A 11 éves Robin Räikkönent kiválasztotta a Red Bull (Fotó: Getty Images)
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Robin Räikkönen Formula–1 Kimi Räikkönen
A Formula-1-es Red Bull istálló versenyzőképző programjának tagja lett Robin Räikkönen, a 2007-ben világbajnok Kimi Räikkönen fia.

 

Az osztrák csapat szerdán jelentette be, hogy kiválasztotta a 11 éves Robin Räikkönent, aki az eddigi gokartos pályafutása alapján ígéretes teljesítményt nyújtott. 

A Red Bull programjának korábban tagja volt Sebastian Vettel és Max Verstappen is, mindketten négyszer lettek világbajnokok a Formula–1-ben. 

„Izgatottak vagyunk, hogy Robint beválogatták a Red Bull Junior csapatába, ahol lenyűgöző és átfogó programot kínálnak a számára. Ennek során minden olyan tudással ellátják, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a gokartozás során már bemutatott vele születetett tehetségét kibontakoztathassa” – nyilatkozta Kimi Räikkönen, aki pályafutása során 350 F1-es nagydíjon indult, 103-szor állt dobogón és 21 futamot nyert.

 A finn versenyző 2007-es egyéni vb-címével máig az utolsó világbajnoka a Ferrari-istállónak. 

„A célunk az, hogy lépésről lépésre segítsük Robint anélkül, hogy szükségtelenül nagy nyomást helyeznénk a vállára" – fogalmazott Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke. 

Hozzátette, egy autósportos pályafutás minden esetben nagyon hosszadalmas, ezért elegendő időt és támogatást akarnak biztosítani Robin Räikkönennek, hogy a legtöbbet tudja kihozni a tehetségéből. Tavaly egy korábbi finn vb-győztes, az 1998-ban és 1999-ben világbajnok Mika Häkkinen gyermeke csatlakozott F1-es istálló versenyzőképző programjához. Häkkinen lányát, Ellát a McLaren választotta ki.

 

Robin Räikkönen Formula–1 Kimi Räikkönen
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