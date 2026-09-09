Nemzeti Sportrádió

Kleinheisler László a csapat nélküliek ásza

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.09.09. 14:21
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A legutóbb Csíkszeredán Kleinheisler Lászlónak sincs még csapata (Fotó: FK Csíkszereda)
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Holender Filip Gergényi Bence Sajbán Máté Nagy Gergely Mim Gergely Bobál Dávid Kleinheisler László Szivacski Donát Varga Roland Végh Bence Holman Dávid
Kleinheisler László, Varga Roland és Holender Filip is ott van abban a tizenegyben, amelyet a szabadon igazolható magyar labdarúgókból állítottunk össze.

Itthon is maradt néhány olyan rutinos magyar futballista az átigazolási időszak zárultával, aki átigazolási díj nélkül szerződtethető – arra tettünk kísérletet, hogy belőlük összeállítsuk a legerősebb tizenegyet. Lapunk úgynevezett szabadon igazolható álomcsapatába korábbi válogatottak, magyar bajnokok és kupagyőztesek is bekerültek, a névsor azt mutatja, hogy szeptember elején is akad még gazdag élvonalbeli tapasztaltú labdarúgó a piacon, nem is egy.

A kapuba Nagy Gergelyt tettük. A 32 éves, 197 centiméter magas kapus legutóbb a Fehérvárt erősítette, június végén távozott a klubból. Korábban az ETO, a Dunaújváros, a Vasas és a Paks játékosa is volt, Görögországban pedig az AEL Larisza, a Lamia és a PASZ Janina színeiben szerzett értékes tapasztalatot. A magyar élvonalban jócskán 150 mérkőzés fölött jár, az U21-es válogatottban 12-szer védett.

A háromvédős rendszerbem elképzelt csapat jobb oldalára Szivacski Donát került. A 29 éves futballista augusztusban távozott a Szentlőrinctől, amelyben két idény alatt 44 tétmérkőzésen játszott. Korábban a Vasas, a Mezőkövesd és a Siófok mezét is viselte, az NB I-ben 88 találkozón szerepelt, az U21-es válogatottban pedig 14-szer lépett pályára. A hátsó sor tengelyében Bobál Dávid kapott helyet: a Honvéd neveltje 2017-ben magyar bajnok lett a kispestiekkel, később Pakson, Zalaegerszegen, Mezőkövesden és az MTK-ban is futballozott. Harmincegy éves korára több mint 170 élvonalbeli mérkőzés tapasztalata van, az U21-es válogatottban öt alkalommal szerepelt, ám egy éve klub nélküli. A védelem bal oldalára Gergényi Bencét választottuk. A 28 éves ballábas játékos augusztus közepén bontott szerződést Újpesten, előtte a ZTE és a Fehérvár futballistája volt – 2023-ban Magyar Kupát nyert a zalaiakkal. Az NB I-ben 167 mérkőzésen négy gólt szerzett, 2024 szeptemberében a magyar válogatott keretének tagja volt.

A középpályássor jobb oldalára Varga Roland került, aki július eleje óta szabadon igazolható, legutóbb a Fehérvárban játszott. A 36 éves szélső 256 NB I-es mérkőzésen 78 gólig jutott, a válogatottban 24-szer szerepelt és háromszor volt eredményes. Négyszeres magyar bajnok – egyszer az ETO-val, háromszor a Ferencvárossal –, négyszer nyert Magyar Kupát, a Sepsivel pedig Román Kupát és Szuperkupát is ünnepelhetett. Mellette Kleinheisler László „futballozhat”. A Csíkszeredától nyáron távozó 32 éves középpályás 53-szoros válogatott, három Európa-bajnokságon szerepelt, a nemzeti csapatban három gólt szerzett. A Videotonnal magyar, az Asztanával kétszer kazah bajnok lett, a Ferencvárossal Magyar Kupát nyert, futballistapedigréje alapján ő számít fiktív csapatunk húzónevének.

A középpálya tengelyében Végh Bencének szorítottunk helyet. A 29 éves futballista szintén a Csíkszeredában játszott legutóbb, előtte az MTK-val jutott el az NB I-ig: a magyar élvonalban 49 mérkőzésen két gólt szerzett. Érdekesség, hogy a Transfermarkt adatbázisa szerint a szabadon igazolható magyar labdarúgók közül neki a legmagasabb a becsült piaci értéke, a német portál 450 ezer euróra taksálja. A baljára Holman Dávidot tettük, a 33 éves támadó középpályás legutóbb a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa volt, pályafutása legsikeresebb időszakát azonban Pozsonyban töltötte: a Slovannal öt bajnoki címet és három Szlovák Kupát nyert. Ötször szerepelt a magyar válogatottban, Azerbajdzsán ellen gólt szerzett. A bal szélre Mim Gergelyt jelöltük. A ZTE-től nyáron távozó 27 éves futballista 2023-ban Magyar Kupa-győztes lett, a 2024–2025-ös NB I-es idényben pedig nyolc góllal és öt gólpasszal hívta fel magára a figyelmet – súlyos sérülése azonban törést jelentett karrierjében.

A csatársor egyik helyét Holender Filip foglalja el. A 32 éves támadó legutóbb a szerb élvonalbeli szabadkai Szpartakban futballozott, korábban a Honvéddal magyar bajnok lett, a 2018–2019-es idényben pedig 16 góllal társgólkirály volt az NB I-ben. A magyar válogatottban 16 mérkőzésen egy gólt szerzett, az élvonalban 216 találkozón 39-szer volt eredményes. Mellé Sajbán Mátét tettük be a csapatba. A 30 éves támadó a DVTK-nak intett búcsút, korábban Mezőkövesden, Pakson és Zalaegerszegen is játszott, az NB I-ben 196 mérkőzésen 25 gólt szerzett – vagyis csaknem 200 élvonalbeli találkozó rutinját kínálja annak a klubnak, amely szerződteti.

 

 

Holender Filip Gergényi Bence Sajbán Máté Nagy Gergely Mim Gergely Bobál Dávid Kleinheisler László Szivacski Donát Varga Roland Végh Bence Holman Dávid
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