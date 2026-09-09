Kleinheisler László a csapat nélküliek ásza

Itthon is maradt néhány olyan rutinos magyar futballista az átigazolási időszak zárultával, aki átigazolási díj nélkül szerződtethető – arra tettünk kísérletet, hogy belőlük összeállítsuk a legerősebb tizenegyet. Lapunk úgynevezett szabadon igazolható álomcsapatába korábbi válogatottak, magyar bajnokok és kupagyőztesek is bekerültek, a névsor azt mutatja, hogy szeptember elején is akad még gazdag élvonalbeli tapasztaltú labdarúgó a piacon, nem is egy.

A kapuba Nagy Gergelyt tettük. A 32 éves, 197 centiméter magas kapus legutóbb a Fehérvárt erősítette, június végén távozott a klubból. Korábban az ETO, a Dunaújváros, a Vasas és a Paks játékosa is volt, Görögországban pedig az AEL Larisza, a Lamia és a PASZ Janina színeiben szerzett értékes tapasztalatot. A magyar élvonalban jócskán 150 mérkőzés fölött jár, az U21-es válogatottban 12-szer védett.

A háromvédős rendszerbem elképzelt csapat jobb oldalára Szivacski Donát került. A 29 éves futballista augusztusban távozott a Szentlőrinctől, amelyben két idény alatt 44 tétmérkőzésen játszott. Korábban a Vasas, a Mezőkövesd és a Siófok mezét is viselte, az NB I-ben 88 találkozón szerepelt, az U21-es válogatottban pedig 14-szer lépett pályára. A hátsó sor tengelyében Bobál Dávid kapott helyet: a Honvéd neveltje 2017-ben magyar bajnok lett a kispestiekkel, később Pakson, Zalaegerszegen, Mezőkövesden és az MTK-ban is futballozott. Harmincegy éves korára több mint 170 élvonalbeli mérkőzés tapasztalata van, az U21-es válogatottban öt alkalommal szerepelt, ám egy éve klub nélküli. A védelem bal oldalára Gergényi Bencét választottuk. A 28 éves ballábas játékos augusztus közepén bontott szerződést Újpesten, előtte a ZTE és a Fehérvár futballistája volt – 2023-ban Magyar Kupát nyert a zalaiakkal. Az NB I-ben 167 mérkőzésen négy gólt szerzett, 2024 szeptemberében a magyar válogatott keretének tagja volt.

A középpályássor jobb oldalára Varga Roland került, aki július eleje óta szabadon igazolható, legutóbb a Fehérvárban játszott. A 36 éves szélső 256 NB I-es mérkőzésen 78 gólig jutott, a válogatottban 24-szer szerepelt és háromszor volt eredményes. Négyszeres magyar bajnok – egyszer az ETO-val, háromszor a Ferencvárossal –, négyszer nyert Magyar Kupát, a Sepsivel pedig Román Kupát és Szuperkupát is ünnepelhetett. Mellette Kleinheisler László „futballozhat”. A Csíkszeredától nyáron távozó 32 éves középpályás 53-szoros válogatott, három Európa-bajnokságon szerepelt, a nemzeti csapatban három gólt szerzett. A Videotonnal magyar, az Asztanával kétszer kazah bajnok lett, a Ferencvárossal Magyar Kupát nyert, futballistapedigréje alapján ő számít fiktív csapatunk húzónevének.

A középpálya tengelyében Végh Bencének szorítottunk helyet. A 29 éves futballista szintén a Csíkszeredában játszott legutóbb, előtte az MTK-val jutott el az NB I-ig: a magyar élvonalban 49 mérkőzésen két gólt szerzett. Érdekesség, hogy a Transfermarkt adatbázisa szerint a szabadon igazolható magyar labdarúgók közül neki a legmagasabb a becsült piaci értéke, a német portál 450 ezer euróra taksálja. A baljára Holman Dávidot tettük, a 33 éves támadó középpályás legutóbb a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa volt, pályafutása legsikeresebb időszakát azonban Pozsonyban töltötte: a Slovannal öt bajnoki címet és három Szlovák Kupát nyert. Ötször szerepelt a magyar válogatottban, Azerbajdzsán ellen gólt szerzett. A bal szélre Mim Gergelyt jelöltük. A ZTE-től nyáron távozó 27 éves futballista 2023-ban Magyar Kupa-győztes lett, a 2024–2025-ös NB I-es idényben pedig nyolc góllal és öt gólpasszal hívta fel magára a figyelmet – súlyos sérülése azonban törést jelentett karrierjében.

A csatársor egyik helyét Holender Filip foglalja el. A 32 éves támadó legutóbb a szerb élvonalbeli szabadkai Szpartakban futballozott, korábban a Honvéddal magyar bajnok lett, a 2018–2019-es idényben pedig 16 góllal társgólkirály volt az NB I-ben. A magyar válogatottban 16 mérkőzésen egy gólt szerzett, az élvonalban 216 találkozón 39-szer volt eredményes. Mellé Sajbán Mátét tettük be a csapatba. A 30 éves támadó a DVTK-nak intett búcsút, korábban Mezőkövesden, Pakson és Zalaegerszegen is játszott, az NB I-ben 196 mérkőzésen 25 gólt szerzett – vagyis csaknem 200 élvonalbeli találkozó rutinját kínálja annak a klubnak, amely szerződteti.