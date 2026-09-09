TIZENKETTEDIK HÉT: BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS

Az évtized rivalizálása. A Bills és a Chiefs a 2020-as idény indulása óta tízszer csapott össze, és ezek után 5–5-re állnak. A részletekbe merülve kiderül, hogy Josh Allen az alapszakaszban ötször is nyert, azonban a rájátszásban mindig Mahomes örülhetett. Tavaly a Chiefs lemaradt a rájátszásról, de a Buffalo ezt nem tudta kihasználni. A legutóbbi hét találkozóból hat egy labdabirtokláson belül dőlt el, ebből három hosszabbításba torkollott. A presztízs adott, ráadásul az alapszakasz végéhez közeledve a tét is növekszik a jobb kiemelés megszerzése miatt. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ez az alapszakasz egyik (ha nem a legjobban) várt meccse, másrészt, hogy a hálaadás napi program utolsó állomásaként rendezik meg.

Ismét összecsap a Bills és a Chiefs (Fotó: Getty Images)

TIZENÖTÖDIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–NEW ENGLAND PATRIOTS

Az Athletic szerint azonban egy másik Chiefs-mérkőzés lesz a legnézettebb az alapszakaszban. Az elmúlt tíz AFC-konferenciadöntőből kilencet a New England vagy a Kansas City nyert meg, rajtuk kívül egyedül a Bengals (2022) jutott be az Amerikai főcsoportból a Super Bowlba. Drake Maye eddig egyszer játszott hétfői mérkőzést, akkor 126-os irányítómutatóval zárt a Giants ellen, most jóval nehezebb dolga lesz decemberben, az Arrowheadben. A legutóbbi három meccset egyaránt a Chiefs nyerte, de a legutóbbi idényben a Patriots volt az alapszakaszban és a rájátszásban is az AFC ura. A PO előtt két héttel remek lehetőség lesz, hogy felmérjük, mennyi esélye van az AFC elmúlt évtizedét domináló két csapatnak egy újabb SB-ra.

TIZENHATODIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–SAN FRANCISCO 49ERS

Értjük, tudjuk, sok a Chiefs és már unalmas. De a Rams (hét) után a Seahawksszal, a Packersszel és a Billsszel holtversenyben Patrick Mahomesék kapták a második legtöbb főműsoridős mérkőzést (hatot), nem is véletlenül. Ugyan a 49ers elleni meccs jelenleg nem gyarapítja ezek sorát, de az elmúlt hét döntőből kétszer is a San Francisco és a Kansas City találkozott egymással, és mindkétszer a Chiefs nyert. Sőt! Kyle Shanahan eddigi öt próbálkozásából egyszer sem tudta felülmúlni a Reid vezette Kansas Cityt. Persze ennek a meccsnek nem a bajnoki gyűrű a tétje, de a a 49ers a becsülete mellett az utolsó előtti héten azért is küzd, hogy a címvédő Seattle-lel és a legnagyobb esélyes Ramsszel tartsa a lépést a csoportban.

A Kansas City két Super Bowlt is nyert a San Francisco ellen (Fotó: Getty Images)

TIZENNYOLCADIK HÉT: LOS ANGELES RAMS–SEATTLE SEAHAWKS

Az utolsó forduló (szokás szerint) ezúttal is a csoportrangadókról szól. Ezeket listánkon eddig kerültük, pedig az Eagles–Cowboys, a Bears–Packers, a Chiefs–Broncos, a Steelers–Ravens vagy a Bills–Patriots mindkét felvonása érdekes lehet. Viszont a címvédő és az idei legnagyobb esélyes két párharca ezek közül is kiemelkedik. Egyrészt mert a 16. és a 18. héten találkoznak, tehát a szezon legvégén. Másrészt a tavalyi mérkőzések magasra rakták a mércét. 2025-ben, Los Angelesben egy elrontott utolsó másodperces mezőnygólkísérlet után 21–19-re nyertek a hazaiak, míg Seattle-ben, hosszabbítás után 38–37-es győzelemmel vágott vissza a Seahawks az év meccsén. A két csapat a rájátszásban, az NFC döntőjében harmadszor is összecsapott, ez a csata pedig a későbbi SB-győztes Seattle győzelmével ért véget. Könnyen lehet, hogy az utolsó heti mérkőzés dönt a csoportelsőségről és az NFC első kiemeléséről. Persze előfordulhat, hogy a mostani szezonban is összecsapnak a rájátszásban is.

Látványos megoldásokból és izgalmas végjátékból nem volt hiány a Rams és a Seahawks tavalyi mérkőzésein sem (Fotó: Getty Images)

KILENC NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS AUSZTRÁLIÁTÓL FRANCIAORSZÁGON ÁT BRAZÍLIÁIG

Tavaly még hét meccset rendeztek az Egyesült Államok területén kívül, idén ez kilencre nőtt. A minden eddiginél több találkozót négy kontinensre, hét országra és nyolc stadionra osztották. Ráadásul nem csak a meccsek száma, hanem a színvonal is emelkedett. Az első héten rögtön a Rams a 49ersszel játszik Melbourne-ben, majd a harmadik héten a riói Macarénában találkozik egymással a Cowboys és a Ravens. Ezt követően jön a három londoni meccs. Október 4-én a Washington Commanders száll szembe az Indianapolis Coltsszal a Tottenham Hotspur stadionjában, majd 11-én ugyanott a Jacksonville Jaguars csap össze a Philadelphia Eagles együttesével, végül 18-án a Jaguárok a Houston Texans gárdájával is megmérkőznek a Wembleyben.

HOL MIKOR FORDULÓ PÁROSÍTÁS Melbourne (Ausztrália) 09. 11. 1. Rams–49ers Rio de Janeiro (Brazília) 09. 27. 3. Cowboys–Ravens London (Anglia) 10. 4. 4- Commanders–Colts London (Anglia) 10. 11. 5. Jaguars–Eagles London (Anglia) 10. 18. 6. Jaguars–Texans Párizs (Franciaország) 10. 25. 7. Saints–Steelers Madrid (Spanyolország) 11. 8. 9. Falcons–Bengals München (Németország) 11.15. 10. Lions–Patriots Mexikóváros (Mexikó) 11. 22. 11. 49ers–Vikings

Először rendeznek mérkőzést Párizsban, az 1998-as világbajnokságra épített Stade de France a Saints–Steelers párharcnak ad otthont a kilencedik fordulóban. Egy hétre rá a Falcons és a Bengals a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabéuban meccsel, majd az európai meccsek sorát a Lions és a Patriots zárja a müncheni Allianz Arénában, ahol 2022 és 2024 után harmadszor rendeznek NFL-találkozót. Végül a 49ers és a Vikings játszik Mexikóvárosban.

RANGADÓK HÁLAADÁSKOR ÉS KARÁCSONYKOR IS

Az idény kezdetével hónapokon át nem áll le az amerikai futball. A vasárnapi meccsdömping mellett változatlanul rendeznek csütörtök esti, vasárnap esti és hétfő esti rangadókat is. Hálaadáskor a hagyományoknak megfelelően hazai pályán lép pályára a Detroit és a Dallas. Előbbi a Bearst, utóbbi a csoportrivális Eaglest fogadja. Ez már most remekül hangzik, de emellett még a Rams vendégeként pályára lép a Packers, majd a programot a korábban említett Bills–Chiefs rangadó zárja.

A Packerst a Rams választhatja el a hálaadás napi lakomától (Fotó: Getty Images)

Szűk egy hónappal később, magyar idő szerint december 25-én hajnalban az Eagles és a Texans játszik, aztán 25-én este az NFL legrégebbi rivalizálásának újabb felvonását láthatjuk: a Chicago a Green Bayt fogadja. Az ünnepi műsort a Broncos–Bills és a Seahawks–Rams csoportrangadó zárja.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök

2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)

Péntek

2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne (Netflix)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)