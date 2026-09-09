MVP-k csatája, Super Bowl-visszavágók és játékosbosszúk – 12 kihagyhatatlan meccs az NFL alapszakaszából
ELSŐ HÉT: SEATTLE SEAHAWKS–NEW ENGLAND PATRIOTS
Az előző idény utolsó meccsén a Seattle Seahawks nagyon simán megverte a New Englandet a Super Bowlban. A Patriots a negyedik negyedben, 19–0-s hátránynál szerezte első pontjait. Josh McDaniels támadókoordinátornak és Drake Maye irányítónak bőven volt ideje tanulni a februári hibákból. A sérült vállal játszó irányítónak a vereség mellett a hat sack is okot ad a bosszúra, amiben a nyáron érkező A. J. Brown segíthet. A címvédőtől mentek el játékosok, köztük a döntő MVP-je, Kenneth Walker is, de így sem panaszkodhat Mike Macdonald. Viszont érdekes módon a Seattle a legutóbbi két idényben rosszabb mérleget ért el hazai pályán (9–8), mint idegenben (15–2). Hagyomány, hogy az előző idény győztese nyitja az új szezont, de legutóbb tíz éve fordult elő, hogy ez SB-visszavágó legyen. Hét hónapja egyértelmű meccs volt, azonban a szezon első meccsét nem szabad kihagyni, hiszen a tavalyi idény két legjobb mérlegű csapata mérkőzik meg egymással.
MÁSODIK HÉT: BUFFALO BILLS–DETROIT LIONS
Új otthont kapott a Buffalo, ráadásul a Bills maffia nem akármilyen ellenfél ellen lakhatja be a kétmilliárd dollárért épült Highmark Stadiont. Az előző idényben a Detroit és a Buffalo is az első ötben végzett a támadásban elért yardok és a meccsenkénti pontok tekintetében is. A két csapat legutóbbi, 2024-es találkozóján 90 pont született, amire most is van esély. Josh Allen a négyszer is 1000 yard fölé jutó D. J. Moore személyében új célpontot kapott, de a futójátékot sem lehet elhanyagolni, hiszen az egyik oldalt James Cook, a másikon pedig Jahmyr Gibbs remekelhet. A 90 pontot meghaladni nem könnyű feladat – az NFL történelme során mindössze 21 mérkőzésen született ennél magasabb pontszám –, de ha bármely két támadósor képes erre, akkor az éppen ez a kettő a jövő csütörtök esti rangadón.
ÖTÖDIK HÉT: LOS ANGELES RAMS–BUFFALO BILLS
Az ötödik fordulóról is a Buffalo meccsét választottuk, mivel a fogadóirodák szerint az NFC és az AFC legnagyobb esélyese csap össze Los Angelesben. A két csapatban a legutóbbi két idény MVP-je játszik, akik jó eséllyel idén is harcba szállhatnak a második címükért, bár a hazaiaknál kérdéses, hogy a 38 éves Matthew Staffordnál várható-e visszaesés – a csapat sikeressége azonban felülmúlhatja az egyéni számokat. A Bills a Lionshoz hasonlóan a Ramsszel is 2024-ben találkozott legutóbb, a 86 pontot hozó mérkőzésen Josh Allen három passzolt és három futott TD-t ért el, amire korábban nem volt példa az NFL-ben. A Buffalo Joe Brady személyében új vezetőedzővel vág neki az idénynek, és az első hetekben nagy kihívásokkal kell szembenéznie. A Los Angeles cserélt Myles Garrettért, míg mellé visszatért a háromszor az év védőjének megválasztott Aaron Donald is, de kérdés, ez elég lesz-e ahhoz, hogy ezúttal ne jusson 424 yardig Allen. Persze a vendégeknek nem csak a támadósoruk miatt kell aggódniuk, hiszen Stafford ezúttal is Puka Nacuának és Davante Adamsnek dobálhat. Előzetesen úgy érezzük, ezt a párharcot szívesen megnéznénk február közepén is.
HATODIK HÉT: GREEN BAY PACKERS–DALLAS COWBOYS
A 2025-ös nyár egyik legnagyobb cseréje keretében Micah Parsonst meglepően olcsón megszerezte a Packers. A 27 éves védő első Green Bay-i idényében 14 meccsen 12.5 sackig jutott a sérülése előtt. A térdszalagszakadása miatt az idény elején nem lesz bevethető, könnyen lehet, hogy pont a Dallas elleni hatodik hetes találkozón tér vissza. „Nem kizárt, de keményen kell dolgoznunk érte” – fogalmazott ennek kapcsán. A sztárvédő az előző idényben már pályára lépett Dallasban, egyszer sackelte Dak Prescottot, most Green Bayben is esélyt kaphat erre. Szükség is van rá Wisconsinban, hiszen sérülése előtt 9–3–1-gyel állt a csapat, a kidőlése után viszont nem nyert mérkőzést. A Cowboys támadósorát ezúttal is a liga legjobbjai közé várják, a Lambeau Fielden aratott győzelem remek erődemonstráció lehet. Ha pedig Parsons is játszik, akkor Jerry Jones együttesének pláne jólesne a győzelem.
HETEDIK HÉT: SEATTLE SEAHAWKS–KANSAS CITY CHIEFS
Korábbi csapata ellen lép pályára Kenneth Walker is. A Super Bowl MVP-je a Seattle-fanatikusok kedvence volt, így érdekes lesz figyelni, milyen fogadtatást kap immáron Chiefs-játékosként. Walker állítása szerint már az előző idény előtt is tudta, hogy nem marad a Seahawksnál, ezen még a bajnoki gyűrű sem változtat. 2014 óta ez a két csapat összesen nyolcszor volt SB-ban, de egyszer sem egymás ellen, sőt ebben az évtizedben még csak egyszer kerültek szembe. (2022-ben a Chiefs nyert 24–10-re). Sam Darnold már többször bizonyított, de törlesztenie kell a Kansas City ellen is, hiszen legutóbb – még a Jets színeiben – 35–9-es vereséget szenvedett. Andy Reid vezetőedző és a Patrick Mahomes vezette támadósor a liga legjobb védelme ellen küzd meg, ráadásul az óraátállítás hétvégéjén, vasárnap este rendezik a rangadót, tehát még az ébren maradás és a hétfői munkanap is könnyebb lesz.
TIZEDIK HÉT: BALTIMORE RAVENS–LOS ANGELES CHARGERS
Van, aki nem szeret a legnagyobb figyelem közepette játszani, és van Lamar Jakcson. A kétszeres MVP kis túlzással nem tud hibázni hétfőnként. A Baltimore irányítója tíz MNF alkalmával 25 TD-t és nulla intereceptiont dobott, továbbá átlagosan 67.9 yardot futott. De nem csak neki lesz különleges a tizedik heti összecsapás, ugyanis a Chargersnek ez lesz az idény során az első kiemelt időpontban rendezett mérkőzése. A Los Angelesnek nem csak a Ravens támadósorát kell megállítania, hanem meg kell találnia a módját annak, hogyan teljesedhet ki Justin Herbert. Ilyen szempontból nem a Baltimore lesz a legkedvezőbb ellenfél, hiszen a sokáig regnáló John Harbaugh helyét Jesse Minter vette át, aki az ezt megelőző két évben – Jim Harbaugh mellett dolgozva – a Chargers védelmi koordinátoraként alaposan felkészülhetett Herbert hibáiból.
TIZENEGYEDIK HÉT: WASHINGTON COMMANDERS-CINCINNATI BENGALS
Első ránézésre ez a találkozó kilóg a sorból, pedig a Bengals washingtoni vendégjátékának is megvan a pikantériája. A két csapat élén ugyanis egyaránt az LSU egyetemből érkező irányító dobálja a labdát. Mikor legutóbb találkoztak, akkor Joe Burrow már elit passzoló volt az NFL-ben, míg Jayden Daniels elnyerte az „Év támadó újonca” címet. Azóta viszont mindkét játékosnál előfordutak sérülések, míg csapataikat az építkezés kapcsán kritizálták. A 11. fordulós találkozón a Bengals számára a harmadik egymást követő, országos televíziós közvetítés lesz, a Washington számára pedig a négy találkozó közül a harmadik. Mindkét irányító körül káosz uralkodhat, de jelenlétük együttesen kissé emeli ennek a mérkőzésnek a színvonalát. Visszatérve a 2024-es összecsapásra, akkor 38–33-ra a Commanders nyerte az MNF-t. Burrow 324 yardot dobott és három touchdownt szerzett a vereség során; Daniels 254 yardot, összesen három TD-t és mindössze két sikertelen passzt jegyzett a győzelem során.
TIZENKETTEDIK HÉT: BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS
Az évtized rivalizálása. A Bills és a Chiefs a 2020-as idény indulása óta tízszer csapott össze, és ezek után 5–5-re állnak. A részletekbe merülve kiderül, hogy Josh Allen az alapszakaszban ötször is nyert, azonban a rájátszásban mindig Mahomes örülhetett. Tavaly a Chiefs lemaradt a rájátszásról, de a Buffalo ezt nem tudta kihasználni. A legutóbbi hét találkozóból hat egy labdabirtokláson belül dőlt el, ebből három hosszabbításba torkollott. A presztízs adott, ráadásul az alapszakasz végéhez közeledve a tét is növekszik a jobb kiemelés megszerzése miatt. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ez az alapszakasz egyik (ha nem a legjobban) várt meccse, másrészt, hogy a hálaadás napi program utolsó állomásaként rendezik meg.
TIZENÖTÖDIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–NEW ENGLAND PATRIOTS
Az Athletic szerint azonban egy másik Chiefs-mérkőzés lesz a legnézettebb az alapszakaszban. Az elmúlt tíz AFC-konferenciadöntőből kilencet a New England vagy a Kansas City nyert meg, rajtuk kívül egyedül a Bengals (2022) jutott be az Amerikai főcsoportból a Super Bowlba. Drake Maye eddig egyszer játszott hétfői mérkőzést, akkor 126-os irányítómutatóval zárt a Giants ellen, most jóval nehezebb dolga lesz decemberben, az Arrowheadben. A legutóbbi három meccset egyaránt a Chiefs nyerte, de a legutóbbi idényben a Patriots volt az alapszakaszban és a rájátszásban is az AFC ura. A PO előtt két héttel remek lehetőség lesz, hogy felmérjük, mennyi esélye van az AFC elmúlt évtizedét domináló két csapatnak egy újabb SB-ra.
TIZENHATODIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–SAN FRANCISCO 49ERS
Értjük, tudjuk, sok a Chiefs és már unalmas. De a Rams (hét) után a Seahawksszal, a Packersszel és a Billsszel holtversenyben Patrick Mahomesék kapták a második legtöbb főműsoridős mérkőzést (hatot), nem is véletlenül. Ugyan a 49ers elleni meccs jelenleg nem gyarapítja ezek sorát, de az elmúlt hét döntőből kétszer is a San Francisco és a Kansas City találkozott egymással, és mindkétszer a Chiefs nyert. Sőt! Kyle Shanahan eddigi öt próbálkozásából egyszer sem tudta felülmúlni a Reid vezette Kansas Cityt. Persze ennek a meccsnek nem a bajnoki gyűrű a tétje, de a a 49ers a becsülete mellett az utolsó előtti héten azért is küzd, hogy a címvédő Seattle-lel és a legnagyobb esélyes Ramsszel tartsa a lépést a csoportban.
TIZENNYOLCADIK HÉT: LOS ANGELES RAMS–SEATTLE SEAHAWKS
Az utolsó forduló (szokás szerint) ezúttal is a csoportrangadókról szól. Ezeket listánkon eddig kerültük, pedig az Eagles–Cowboys, a Bears–Packers, a Chiefs–Broncos, a Steelers–Ravens vagy a Bills–Patriots mindkét felvonása érdekes lehet. Viszont a címvédő és az idei legnagyobb esélyes két párharca ezek közül is kiemelkedik. Egyrészt mert a 16. és a 18. héten találkoznak, tehát a szezon legvégén. Másrészt a tavalyi mérkőzések magasra rakták a mércét. 2025-ben, Los Angelesben egy elrontott utolsó másodperces mezőnygólkísérlet után 21–19-re nyertek a hazaiak, míg Seattle-ben, hosszabbítás után 38–37-es győzelemmel vágott vissza a Seahawks az év meccsén. A két csapat a rájátszásban, az NFC döntőjében harmadszor is összecsapott, ez a csata pedig a későbbi SB-győztes Seattle győzelmével ért véget. Könnyen lehet, hogy az utolsó heti mérkőzés dönt a csoportelsőségről és az NFC első kiemeléséről. Persze előfordulhat, hogy a mostani szezonban is összecsapnak a rájátszásban is.
KILENC NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS AUSZTRÁLIÁTÓL FRANCIAORSZÁGON ÁT BRAZÍLIÁIG
Tavaly még hét meccset rendeztek az Egyesült Államok területén kívül, idén ez kilencre nőtt. A minden eddiginél több találkozót négy kontinensre, hét országra és nyolc stadionra osztották. Ráadásul nem csak a meccsek száma, hanem a színvonal is emelkedett. Az első héten rögtön a Rams a 49ersszel játszik Melbourne-ben, majd a harmadik héten a riói Macarénában találkozik egymással a Cowboys és a Ravens. Ezt követően jön a három londoni meccs. Október 4-én a Washington Commanders száll szembe az Indianapolis Coltsszal a Tottenham Hotspur stadionjában, majd 11-én ugyanott a Jacksonville Jaguars csap össze a Philadelphia Eagles együttesével, végül 18-án a Jaguárok a Houston Texans gárdájával is megmérkőznek a Wembleyben.
|HOL
MIKOR
FORDULÓ
PÁROSÍTÁS
|Melbourne (Ausztrália)
09. 11.
1.
Rams–49ers
|Rio de Janeiro (Brazília)
09. 27.
3.
Cowboys–Ravens
|London (Anglia)
10. 4.
4-
Commanders–Colts
|London (Anglia)
10. 11.
5.
Jaguars–Eagles
|London (Anglia)
10. 18.
6.
Jaguars–Texans
|Párizs (Franciaország)
10. 25.
7.
Saints–Steelers
|Madrid (Spanyolország)
11. 8.
9.
Falcons–Bengals
|München (Németország)
11.15.
10.
Lions–Patriots
|Mexikóváros (Mexikó)
11. 22.
11.
49ers–Vikings
Először rendeznek mérkőzést Párizsban, az 1998-as világbajnokságra épített Stade de France a Saints–Steelers párharcnak ad otthont a kilencedik fordulóban. Egy hétre rá a Falcons és a Bengals a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabéuban meccsel, majd az európai meccsek sorát a Lions és a Patriots zárja a müncheni Allianz Arénában, ahol 2022 és 2024 után harmadszor rendeznek NFL-találkozót. Végül a 49ers és a Vikings játszik Mexikóvárosban.
RANGADÓK HÁLAADÁSKOR ÉS KARÁCSONYKOR IS
Az idény kezdetével hónapokon át nem áll le az amerikai futball. A vasárnapi meccsdömping mellett változatlanul rendeznek csütörtök esti, vasárnap esti és hétfő esti rangadókat is. Hálaadáskor a hagyományoknak megfelelően hazai pályán lép pályára a Detroit és a Dallas. Előbbi a Bearst, utóbbi a csoportrivális Eaglest fogadja. Ez már most remekül hangzik, de emellett még a Rams vendégeként pályára lép a Packers, majd a programot a korábban említett Bills–Chiefs rangadó zárja.
Szűk egy hónappal később, magyar idő szerint december 25-én hajnalban az Eagles és a Texans játszik, aztán 25-én este az NFL legrégebbi rivalizálásának újabb felvonását láthatjuk: a Chicago a Green Bayt fogadja. Az ünnepi műsort a Broncos–Bills és a Seahawks–Rams csoportrangadó zárja.
NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtök
2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)
Péntek
2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne (Netflix)
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)
19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints
19.00: Tennessee Titans–New York Jets
19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens
19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons
19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears
19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns
19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
Hétfő
2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)