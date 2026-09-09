Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok olasz kerékpáros

R. P.R. P.
2026.09.09. 15:53
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Pierfranco Vianelli (1946–2026) (Fotó: Getty Images)
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Pierfranco Vianelli gyász Giro d'Italia
Hetvenkilenc éves korában kedden Provaglio d'Iseóban elhunyt Pierfranco Vianelli olimpiai bajnok olasz kerékpáros –számolt be a hírről a tuttobiciweb.it.

Vianelli az 1968-as mexikóvárosi játékokon szerzett aranyérmet az egyéni országúti versenyszámban. Ugyanitt tagja volt a csapatidőfutamban bronzérmes olasz együttesnek, így ez az év számít pályafutása legsikeresebb évének.

Három évvel korábban megnyerte az olasz juniorbajnokságot.

1969-ben profivá vált. Legjobb eredménye egy szakaszgyőzelem az 1971-es Giro d’Italián, a 17., Tarvisio és a Grossglockner között megrendezett etapot nyerte meg. Összetettben az ötödik helyen végzett.

 

Pierfranco Vianelli gyász Giro d'Italia
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