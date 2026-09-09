Nemzeti Sportrádió

Új korszak kezdődik a dunaújvárosi utánpótlás-kézilabdában

K. Zs.K. Zs.
2026.09.09. 14:07
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Forrás: DFK SE Facebook
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női kézilabda férfi kézilabda Dunaújváros
Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a Dunaújvárosi Férfi Kézilabda SE, amely a napokban jelentette be megalakulását.

„Új korszak kezdődik a dunaújvárosi utánpótlás-kézilabdában!” – olvasható a DFK SE Facebook-oldalának néhány nappal ezelőtti első posztjában, amelyről a feol.hu számolt be szerdán.

A hír elsősorban a dunaújvárosi élvonalbeli klubok sorsának ismeretében figyelemre méltó; mint ismert, azok után, hogy 2011-ben megszűnt a Dunaferr egykor az ország legjobbjai közé tartozó férficsapata, idén tavasszal – negyvenhét év után – a női csapat is kiesett az NB I-ből, és az új idényt csupán a harmadosztályban kezdi meg a most a DFK SE létrehozásában is fontos szerepet vállaló Zubai Gábor vezetésével.

„Egyesületünket azzal a céllal alapítottuk, hogy a mai, mozgásszegény világban teret, lehetőséget és labdát adjunk a dunaújvárosi és környékbeli gyerekek kezébe – mutat irányt a DFK SE bemutatkozó posztja. – Jelenleg a legfiatalabb korosztályokra, elsősorban a 2016 után született gyermekekre fókuszálunk. Az egymásra épülő korcsoportok rendszerét alulról felfelé építjük fel.”

A DFK SE elnöke tehát Zubai Gábor, az egyik alelnök pedig a sokszoros válogatott Törő Szabolcs, aki a Dunaferr mellett a Szegedben is játszott.

Az egyesület jelenleg saját erőből biztosítja a működést, a terembérleteket és a gyerekek versenyeztetését.

 

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