Nincs kifogás: a Veszprémnek vissza kell térnie Kölnbe!

Ismét célba veszi Európa trónját a veszprémi kézilabdacsapat, amely 2027-ben lesz 50 éves. Bartha Csaba, a klub vezérigazgatója a jubileumi idényre magasztos célokat tűzött ki, összesen öt trófeáért küzdhet a nyáron megerősödő együttes.

„A célok egyértelműek, minden fronton szeretnénk mindent megnyerni, a legjobb eredményt elérni a jubileumi évben. A Szuperkupa után a klubvilágbajnokságot is, ami pedig a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát illeti, ezek kötelezők, ebben magasra tettük a lécet, sőt, a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás is alapcélnak tekinthető” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúban.

Az Építők az előző nyarakhoz képest kevesebb helyen változott, de mindhárom új embere abszolút a legmagasabb szintet képviseli. Imre Bence már jóval több mint tehetség, a német Bundesligában szerzett két év tapasztalatát végre a BL-ben is kamatoztathatja. A két dán világsztár közül Emil Nielsen már rögtön az első meccsein bizonyította emberfeletti képességeit (nem mintha erre szüksége lett volna…), a sérüléssel bajlódó Lukas Jörgensen bemutatkozására még várni kell. A robusztus beálló amellett, hogy gólerős, a védekezés alapembere is lehet.

A híres veszprémi védekezéssel az előző időszakban voltak gondok bőven, többek között ez az egyik oka, amiért 2022 óta nem járt a csapat a kölni Lanxess Arenában. Thiagus Petrus és Ali Zein is rutinos játékosok, de már könnyen lehet, az igazán erős ellenfeleket nem fogják tudni hatékonyan feltartóztatni. Nem úgy Ligetvári Patrik, aki 30 évesen ereje teljében oszthatja ki az ütközéseket a környékén járó támadóknak. Dragan Pesmalbekkel alkotott párosát nevezhetjük „valaminek a régiből”, Jörgensen felépülése és beilleszkedése az ő energiaszintjüket is tovább tarthatja fent az idény érdemi részére.

Ebben az átalakuló BL-rendszerben, amelyben a 16 helyett 24 csapat küzd a minél jobb eredményért, a bő keret fontos lehet. Szemben a 2020–2021-estől a legutóbbi évadig látott féléves csoportkörrel, itt már szeptember-október körül csúcsteljesítményt kell nyújtani. A mezőny ugyanis már novemberre megfeleződik, egy-egy váratlan pontvesztésnek súlyos következménye lehet a csoportkörben.

A Veszprémnek nem okozhat gondot a portugál FC Porto és a szerb RK Partizan, ahogyan a német Füchse Berlin elleni csúcsmeccsek is jó tesztet fognak jelenteni Xavier Pascualnak. A katalán szakember már a harmadik idényét kezdi meg a magyar csapat vezetőedzőjeként, ha harmadszor sem sikerül neki a final fourba juttatni a mezőny egyik legtehetősebb klubját, biztosan megköszönik a munkáját. A keretet immár teljesen a saját képére formálta, a Barcával megnyert három BL-trófea után mindenki okkal várta a hasonló sikereket Veszprémben.

Fotó: Ivan Martinovic az előző idény végére vezérszereplővé vált a Veszprémben (Fotó: Kovács Péter)

A sorsolásnál a Veszprém és a Szeged nem kerülhetett azonos ágra (A/B/C és D/E/F – így folytatják a középdöntőben), a Tisza-partiak sorsolása sem tűnik rossznak, ha a védekezésük jó kapusteljesítménnyel párosul. Mikler Roland szeptember 20-án már 42 éves lesz, egészen elképesztő, hogy kulcspillanatokban még mindig mennyire képes lehúzni a rolót. Valami hasonlót várnak a svájci Nikola Portnertől is, akinek az alapképességei sokkal jobbak, mint a Benficához távozó svéd Tobias Thuliné.

Michael Apelgren kerete olyan sok helyen változott, hogy ha megőrizné az elmúlt két idényben megszerzett helyét a legjobb nyolc között, a svéd szakember már elégedett lehetne.

Portner mellett Rosta Miklós, Lukács Péter és Dmitro Horiha is jó benyomást tett ránk a Veszprém ellen két góllal elveszített Szuperkupa-meccsen, Lukas Sandell sem lógott ki lefelé. A jobbszélső Szilágyi Benjáminnak szintlépést hozhat az új idény, míg Bánhidi Bence és Lazar Kukics mielőbbi felépülése kulcsfontosságú lesz a Sporting, GOG, Kristianstad trió ellen zajló csoportkörben.

A magyar játékosokat foglalkoztató csapatok közül a Wisla Plock (Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán) és a Melsungen (Palasics Kristóf és Sipos Adrián) a „halálcsoportba” került, a 23 éves Pergel Andrejt foglalkoztató Dinamo Bucuresti a Barca és a Montpellier mögötti Európa-liga-helyre esélyes.

Xavier PASCUAL, a Veszprém vezetőedzője: – Láttam a Porto Barca elleni mérkőzését, amelyen fantasztikusan játszott. A második félidő igazi háború volt. Nem könnyű, amikor hat-hét gól hátrányba kerülsz a barcelonaiak ellen, majd visszajössz a meccsbe, és végül csak két góllal veszítesz. Megmutatta az erejét a Porto, amely a portugál bajnokságban a Sportingnak is jelentős ellenfele lehet.

Ahmed HESAM, a Veszprém balátlövője: – A Porto nagyon agresszív csapat, amely sokat játszik hét a hat ellen. Gyors és jó a védekezése, ez utóbbi és a hét a hat elleni játék jelenti az egyik legnagyobb erősségét. Természetesen jó a hangulat a csapatban, miután megnyertük a Szuperkupát, ez hatalmas lendületet ad az idény elején. Mindenki szeretné megtalálni a saját ritmusát. Ha így kezdjük az évadot, mindenki magabiztosabbá és még éhesebbé válik a további sikerekre.

NS-szakértő: ÉLES József, korábbi 179-szeres válogatott játékos

„A Veszprém és a Füchse továbbjutása papírforma, a Porto is jó csapat, de nem tudott megújulni azóta, hogy berobbant az élvonalba. A Berlin a Magdeburg elleni Német Szuperkupában két arcát mutatta, egy tökéletes félidő után szétesett, szerintem a BL-ben a hazai meccsét mindkét csapat megnyeri, és a gólkülönbség fog dönteni, remélhetően a Veszprém javára, amely itthon szinte negyedgőzzel bajnok lehet, a Bundesliga pedig erősebb, mint eddig. A Szegednek kellemetlen a csoportja, a továbbjutást is nehéz lesz kiharcolnia, a GOG a világ legjobb utánpótlásműhelye, a Sporting a két Costa fivérrel nagyon erős, az előző idényben nagycsapatokat kapott el, és épphogy lemaradt a kölni négyes döntőről, a Kristianstad együttesét pedig otthonában nehéz lesz legyőzni. Ráadásul két kulcsember, Bánhidi Bence és Lazar Kukics felépülésére várni kell, az ő játékuk húsz százalékot biztosan rádob a teljesítményre.”