Madring valóban balesetekkel mutatkozik be? – Spanyol Nagydíj, 1. szabadedzés

Szünet nélkül folytatódott a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 14. állomás Madring, ahol az 56. Spanyol Nagydíjat rendezik. Andrea Kimi Antonelli 66 pont előnnyel érkezett meg az új helyszínre, ahol újabb fontos lépést tehet a vb-cím felé, igaz, könnyen borulhat a papírforma a pilóták által veszélyesnek is titulált pályán. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

...