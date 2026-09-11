Nemzeti Sportrádió

Madring valóban balesetekkel mutatkozik be? – Spanyol Nagydíj, 1. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.11. 13:04
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A Madring a legkisebb hibát is megbosszulhatja a falak közelsége miatt (Fotó: AFP)
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F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
Szünet nélkül folytatódott a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 14. állomás Madring, ahol az 56. Spanyol Nagydíjat rendezik. Andrea Kimi Antonelli 66 pont előnnyel érkezett meg az új helyszínre, ahol újabb fontos lépést tehet a vb-cím felé, igaz, könnyen borulhat a papírforma a pilóták által veszélyesnek is titulált pályán. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
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