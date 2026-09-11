Nemzeti Sportrádió

A Chelsea sztárja lett a hónap játékosa; berobbant a Hull mestere a PL-be

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.11. 14:35
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Sergej Jakirovic és Joao Pedro győzelme sem meglepetés (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Sergej Jakirovic Newcastle United Hull City Jordan Pickford Anthony Elanga Everton Premier League Joao Pedro hónap legjobbja
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) a 2026–2027-es idényben először közzétette a hónap legjobbjait: augusztus játékosa a Chelsea támadója, Joao Pedro lett, míg a vezetőedzők között a Hull Cityt irányító Sergej Jakirovic kapta a legtöbb szavazatot.

Úgy tűnik, Joao Pedro számára nem jelentett nagy törést, hogy kimaradt a brazil válogatott keretéből a nyári világbajnokságon. A Chelsea csatára augusztusban a Fulham és a Brighton & Hove Albion ellen egyaránt betalált és gólpasszt adott – nem véletlen tehát, hogy megválasztották őt a hónap legjobbjának.

A vezetőedzők kategóriájában az újonc Hull Cityvel berobbanó boszniai-horvát Sergej Jakirovic bizonyult a legjobbnak: csapata a Manchester United legyőzésével indította az idényt, majd a Coventry City otthonából távozott három ponttal.

A legszebb gól Anthony Elanga nevéhez fűződik: a Newcastle United svéd válogatott szélsője a Tottenham Hotspur ellen lőtte ki az alsó sarkot ráfordulásból.

Augusztus legszebb védését az Everton angol válogatott kapusa, Jordan Pickford mutatta be, aki a Crystal Palace elleni meccsen Eddie Nketiah ziccere során tolta kapufára a labdát látványos reflexmozdulattal.

 

 

Chelsea Sergej Jakirovic Newcastle United Hull City Jordan Pickford Anthony Elanga Everton Premier League Joao Pedro hónap legjobbja
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