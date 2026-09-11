A Chelsea sztárja lett a hónap játékosa; berobbant a Hull mestere a PL-be

Úgy tűnik, Joao Pedro számára nem jelentett nagy törést, hogy kimaradt a brazil válogatott keretéből a nyári világbajnokságon. A Chelsea csatára augusztusban a Fulham és a Brighton & Hove Albion ellen egyaránt betalált és gólpasszt adott – nem véletlen tehát, hogy megválasztották őt a hónap legjobbjának.

A vezetőedzők kategóriájában az újonc Hull Cityvel berobbanó boszniai-horvát Sergej Jakirovic bizonyult a legjobbnak: csapata a Manchester United legyőzésével indította az idényt, majd a Coventry City otthonából távozott három ponttal.

A legszebb gól Anthony Elanga nevéhez fűződik: a Newcastle United svéd válogatott szélsője a Tottenham Hotspur ellen lőtte ki az alsó sarkot ráfordulásból.

Augusztus legszebb védését az Everton angol válogatott kapusa, Jordan Pickford mutatta be, aki a Crystal Palace elleni meccsen Eddie Nketiah ziccere során tolta kapufára a labdát látványos reflexmozdulattal.