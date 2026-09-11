Emil Nielsen: Ezért jöttem ide!

FONTOS GYŐZELEMMEL KEZDTE a Bajnokok Ligája-idényt a Veszprém férfi kézilabdacsapata, amely az FC Portót győzte le hazai pályán 36–28-ra. Az eredmény nem néz ki rosszul, a két csapat között simán van ekkora különbség az Építők javára, de a mérkőzés nem volt sima, a portugálok szépen tartották magukat a fiataljaikkal, többször is visszajöttek a meccsbe, a hazaiak pedig csak az utolsó öt percben alakítottak ki nagyobb előnyt.

Nedim Remili és Hugo Descat hét-hét (a francia balszélső teljesítményét némileg árnyalja, hogy valamennyi hétméteres volt), Dragan Pesmalbek és Gáncs-Pető Máté öt-öt gólt szerezett. De aki a legtöbbet tette a sikerért, az kétségkívül az új kapus, a dán Emil Nielsen, aki 14 védéssel fejezte be a találkozót – hozta, amit mindenki várt tőle.

„A csarnokban remek volt a hangulat, én pedig éppen ezért jöttem ide. A veszprémi szurkolás már-már legendás – mondta a meccs után Nielsen. – Nyertünk, és persze ez a lényeg, de el kell ismerni, hogy nem játszottunk elég jól, ennél több kell. Például annyi, mint amit az utolsó tíz percben mutattunk, látszott, mire vagyunk képesek. Ugyanakkor nincs idő folyamatos csapatépítésre, beindult idény.”

A végére a két csapat között támadásban és védekezésben is jól látható különbség alakult ki, és a hazai védelmet dicséri, hogy sikerült 30 gól alatt tartani a fiatal, gyors ellenfelet.

„A bajnokságban is hasonló első meccset játszottunk az ETO ellen, ezt is el tudtuk volna dönteni az első félidőben, de helyette visszajöttek a hibáinkból – értékelt a veszprémi védelem oszlopa, a válogatott Ligetvári Patrik. – A második játékrészben nem követtük el ugyanazt a hibát. Sok kétperces büntetést kaptunk, sok labdát eladtunk, de az utolsó öt percben nem hibáztunk. A felkészülési meccseken El-Derával jól működött a kettősünk a védelem közepén, magas tempót diktáltunk, és még ha nem is volt mindig stabil a játékunk, ha megszereztük a labdát, jól tudtunk belőle rohanni. Élmény Nielsennel együtt játszani, felhúz a maga szintjére, mert így rajtam is nagyobb a teher, hogy ne hibázzak, nekem is jobban kell teljesítenem.”

