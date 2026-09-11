Új fegyelmi módszer Romániában: jön a fekete lap a gyerekek védelmében

A spanyol As beszámolója szerint a kezdeményezés célja, hogy a gyerekek ne váljanak a felnőttek erőszakos magatartásának vagy nyomásgyakorlásának az áldozataivá.

Az előzményekhez tartozik, hogy a román szövetség már 2024-ben szigorított a fegyelmi előírásokon: a lelátón nem megfelelően viselkedőket 2000–4000 eurós pénzbírsággal, valamint egytől három évig terjedő kitiltással is sújthatják a jelenleg is érvényben lévő szabályozás szerint. Ezek után, szeptember 11-én döntött a román szövetség a fekete lap bevezetéséről is, amelyet elsőként Romániában alkalmaznak majd – legalábbis az FRF tudomása szerint.

Az intézkedés háromlépcsős: elsőként a játékvezető ideiglenesen megállítja a mérkőzést, és felszólítja az edzőket, hogy figyelmeztessék saját szurkolóikat, illetve a szülőket, ha nem megfelelően viselkednek. Második lépésként – ha az első nem éri el a célját – a bíró tíz percre felfüggeszti a találkozót, a csapatokat pedig az öltözőbe küldi. Harmadikként pedig, ha a mérkőzés folytatása után is fennmarad az agresszív viselkedés, a játékvezető felmutatja a fekete lapot, és végleg lefújja a találkozót. A mérkőzés ezt követően már nem folytatható.