Nemzeti Sportrádió

Új fegyelmi módszer Romániában: jön a fekete lap a gyerekek védelmében

T. Z.T. Z.
2026.09.11. 14:10
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Képünk illusztráció
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fekete lap Románia utánpótlás fegyelmi
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) új, különleges fegyelmi módszert vezetett be az U7-es korosztálytól kezdődően egészen és U16-osokig az utánpótlás-mérkőzéseken: megjelenik ugyanis a fekete lap, amelyet kizárólag a lelátón tanúsított nem megfelelő szurkolói vagy szülői magatartás miatt alkalmazhatnak.

A spanyol As beszámolója szerint a kezdeményezés célja, hogy a gyerekek ne váljanak a felnőttek erőszakos magatartásának vagy nyomásgyakorlásának az áldozataivá.

Az előzményekhez tartozik, hogy a román szövetség már 2024-ben szigorított a fegyelmi előírásokon: a lelátón nem megfelelően viselkedőket 2000–4000 eurós pénzbírsággal, valamint egytől három évig terjedő kitiltással is sújthatják a jelenleg is érvényben lévő szabályozás szerint. Ezek után, szeptember 11-én döntött a román szövetség a fekete lap bevezetéséről is, amelyet elsőként Romániában alkalmaznak majd – legalábbis az FRF tudomása szerint.

Az intézkedés háromlépcsős: elsőként a játékvezető ideiglenesen megállítja a mérkőzést, és felszólítja az edzőket, hogy figyelmeztessék saját szurkolóikat, illetve a szülőket, ha nem megfelelően viselkednek. Második lépésként – ha az első nem éri el a célját – a bíró tíz percre felfüggeszti a találkozót, a csapatokat pedig az öltözőbe küldi. Harmadikként pedig, ha a mérkőzés folytatása után is fennmarad az agresszív viselkedés, a játékvezető felmutatja a fekete lapot, és végleg lefújja a találkozót. A mérkőzés ezt követően már nem folytatható.

 

fekete lap Románia utánpótlás fegyelmi
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