Új ügyvezetője lett a Diósgyőr FC Kft.-nek

„Óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy a Diósgyőr FC Kft. első számú vezetője lehetek – fogalmazott Tamás Gábor a DVTK hivatalos honlapjának adott bemutatkozó interjújában. – Tavaly októberig Sántha Gergellyel és az előző ügyvezetővel, Petrán Vilmossal összesen már tizenhárom éve dolgoztunk együtt. Eddig is vállt vállnak vetve küzdöttünk azért, hogy a klub a lehető legjobban működjön. Remek munkakapcsolat és barátság alakult ki köztünk, Vilmos munkájára pedig pénzügyi területen továbbra is számítok. Minden meglátására, a képességére szükségünk van, amivel eddig is sokat tett a klubért.”

Az új ügyvezető konkrét feladatairól is beszélt a klubhonlapnak: „A DVTK labdarúgó-csapatával kapcsolatban a döntéseket én hozom, természetesen a DVTK menedzsmentjének segítségével. Egyértelműen a labdarúgócsapat stabilizálására van szükség ahhoz, hogy később előre tudjunk lépni. (…) Alkalmazkodniuk kell ehhez az osztályhoz, a bajnokság első szakasza azt mutatta, hogy ez még egyáltalán nem sikerült. A DVTK nem teheti meg az NB II-ben, hogy öt meccsből egyet nyerjen meg. Ezért volt szükség az edzőváltásra. Senki nem így tervezte az első fordulókat, de valahogy meg kell állítani a mélyrepülést.”

„Sokat köszönhetünk a tulajdonosunknak és a támogatóknak, akik az elmúlt években sokkal kedvezőbb feltételeket biztosítottak annál, mint ahogyan a labdarúgócsapat szerepelt – tért át a Diósgyőr FC Kft. helyzetére Tamás Gábor. – A kiesés után az NB II-es időszakban anyagi szempontból is nehezebb helyzetben vagyunk. Racionalizálni kellett, kell a működést, amire a nyár elejétől több lépést is tettünk. Ezekben a döntésekben Petrán Vilmos mellett cégvezetőként eddig is részt vettem. A tavaszi kormányváltás után a sporttámogatás és az akadémia finanszírozása terén sok még a bizonytalansági tényező. Bízom benne, hogy rövidesen tisztábban látunk majd, ősszel pedig ehhez igazítva hozzuk meg a legfontosabb döntéseket. Az állami támogatások naptári évre vonatkoznak, ebből a szempontból 2026. december 31-ig biztosított a működés. A jövő évi számok azonban nem ismertek, de majd ehhez kell igazítani a cégstruktúrát és a sportszakmai feladatokat is.”

A csapat gyenge bajnoki rajtját illetően Tamás Gábor mentális problémákat lát a háttérben:

A játékosok még mindig NB I-es labdarúgónak gondolják magukat, és nem tudtak alkalmazkodni az NB II-es körülményekhez, ellenfelekhez.

„Már gyerekként is minden napom Diósgyőrben telt. Sokat köszönhetek édesapámnak, aki atlétaedző volt a régi stadionban, anya pedig NB I-es szinten kosarazott és edzőként is dolgozott. Itt nőttem fel köztük, valóban egy álom vált valóra azzal, hogy a Diósgyőr FC Kft. első számú vezetője lehetek. Ettől már csak akkor leszek büszkébb, ha a csapat azt az eredményt fel tudja majd mutatni, amit magam és közvélemény is jogosan elvár” – zárta az interjút Tamás Gábor.