Öttusa: az idén is mindenhol a legjobbak között a magyar utánpótlás

A múlt héten a portugáliai Caldas de Rainha városában rendezték meg az öttusázók idei utolsó korosztályos világversenyét, az U19-es Európa-bajnokságot. A viadalon a Szécsi Nemere, Gyepessy Domonkos, Bognár Levente alkotta fiú- és a Darányi Zora, Balzsay Jázmin, Herbák Hanna összetételű leánycsapat is aranyérmet nyert, a Darányi, Gyepessy vegyes váltó pedig ezüstérmes lett.

Az idén összességében is nagyszerűen szerepeltek utánpótláskorú öttusázóink a világeseményeken. Ha csak a vb-ket nézzük, egészen elképesztő teljesítménynek tekinthető, hogy a magyar leánycsapatok

az U15-ös, az U17-és és az U19-es korosztályban is világbajnoki címet érdemeltek ki. Nem utolsó sorban a lányoknál két egyéni vb-aranynak is örülhettünk.

Az U15-ös és az U19-es korosztály világbajnokságát Madridban rendezték. A fiatalabbak négytusaviadalán (a korosztály képviselői még nem vívnak a versenyeken)

Kósa Nóra egyéniben a legjobbnak a bizonyult

és csapatban Csák Laurával és Toplenszki Zsófiával is aranyérmet nyert. Kósa már tavaly is rendkívüli sikereket ért el a korosztályban, akkor az Eb-n egyéniben, csapatban és vegyes váltóban is aranyérmes lett. Egyébként Madridból is három medáliával térhetett haza, hiszen a Varga Mihállyal alkotott vegyes váltójának ezüst lett a jutalma.

Kósa Nóra az U15-ösök mezőnyében nyert vb-aranyat Forrás: UIPM

Az U19-esek között

Darányi Zora kimagasló vívással alapozta meg a versenyét, amelynek a végén egyéni aranyérmet vehetett át.

Emellett az ebben az esztendőben nagyszerű formában versenyző, a juniorkorú Varga Orsolyával a felnőtt Eb-n váltóban ezüstérmes Rajncsák Diána Darányival és Balzsay Jázminnal csapatban szintén világbajnoki címnek örülhetett. Ugyanitt bronzérmes lett a Pocsai Noémi, Bartos Lili alkotta U15-ös leányváltó.

Darányi Zora az U19-esek világbajnokságán bizonyult a legjobbnak Forrás: UIPM

Július végén a litvániai Kaunas adott otthont az U17-esek és a juniorok idei világbajnokságának. Az U17-es lányok azt a bravúrt hajtották végre, hogy mind a négyen a legjobb nyolc között végeztek. Plébán Virág a negyedik, Balzsay Jázmin az ötödik, Kertai Gréta a hatodik, Kósa Nóra pedig a nyolcadik helyen zárt, így a Plébán, Balzsay, Kertai összetételű csapat világbajnok lett. A junior nők döntőjében Bauer Blanka az egyéni éremért is harcban állt, végül a negyedik helyen zárt. A végelszámolásban a Bauer, Varga, Rajncsák összetételű csapat bronzéremnek örülhetett.

A fiúk idei eredménysorából egyértelműen kiemelkedik

Kántor Benedek egyéni U17-es világbajnoki címe

meg Szécsi Nemere U19-es vb-bronza. Kántor az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt és a záró, kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként. A tavalyi U17-es és U19-es vb-győztes Szécsi eredménye pedig azért bravúros, mert az év elején kettős kéztörés hátráltatta a felkészülését.

És akkor az Európa-bajnokságokról még szót sem ejtettünk... Az Eb-aranyérmesek sorába tartozik a junioroknál a Rajncsák, Bauer és Mészáros Emma alkotta női csapat, valamint Rajncsák és Tamás Botond váltója, U17-ben pedig Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa. Ami az egyéni remeklést illeti: U17-ben egyéniben Plébán Virág nyert bronzot.

Tamás Botond a felnőttek között szerzett egyéni Eb-ezüstérmet Forrás: UIPM

A legjobb juniorok pedig már a felnőttek között is kitűnő eredményeket érnek el. A 21 éves Tamás Botond egyéniben bravúros ezüst-, csapatban pedig aranyérmet szerzett az Isztambulban rendezett felnőtt Európa-bajnokságon, amelyen a vele egykorú Bauer Blanka csapatban nyert aranyat.

(Kiemelt képünkön: Kántor Benedek Forrás: UIPM)