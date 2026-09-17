Nemzeti Sportrádió

A daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekekért szervez sétát a Semmelweis Egyetem

B. A. P.B. A. P.
2026.09.17. 10:24
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Szolidaritású séta indul a Vigató téren (Fotó: Facebook/Örzők)
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Semmelweis Egyetem jótékonyság daganatos betegség
Idén harmadik alkalommal szervez szolidaritási sétát a daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekekért a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája és az Őrzők Közhasznú Alapítvány. Az esemény a nemzetközi Arany Szeptember kampány (Gold September) keretében valósul meg szeptember 18-án, a résztvevők 17:30-tól a Vigadó téren gyülekeznek.

Az esemény jótékonysági nagykövete Epres Panni. Az Aranysétán szintén részt vesz Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A programot a Danubia Zenekar élő koncertje és a Pesti Vigadó épületére vetített fényfestés zárja. A séta útvonalán arany-kék színekben pompázik a Lánchíd, a Várkert Bazár és emellett több hotel is. Emellett díszkivilágítást kap a MÜPA székháza és az MVM Dome is.

Az Aranyséta célja, hogy felhívja a figyelmet az érintett gyermekekre és családjaikra, valamint a szakemberek elkötelezett munkájára, és egy mobilröntgen-készülék beszerzésének támogatásával segítse a klinika gyógyító tevékenységét. Ez azért is fontos, mert a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Tűzoltó utcai részlege az ország gyermekonkológiai centruma, hazánkban háromból két daganatos gyermek itt kap életmentő ellátást. A mobilröntgen közvetlenül járul hozzá a daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekek diagnosztikájához és ezen keresztül gyógyításukhoz: az eszköz lehetővé teszi, hogy a vizsgálatokat közvetlenül a gyermekek betegágya mellett végezzék el, így a legyengült állapotú, intenzív ellátásra szoruló vagy fokozott fertőzésveszélynek kitett pácienseket nem kell a radiológiai osztályra szállítani.

A séta útvonalát a BRFK aranyszalagot viselő munkatársai biztosítják. Az útvonal: Vigadó tér – Duna-korzó – Március 15. tér – Erzsébet híd – Döbrentei tér – Várkert Bazár – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Vigadó tér.

A kampányról itt találhat további információt, míg a Facebook esemény ide kattintva érhető el.

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem jótékonyság daganatos betegség
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