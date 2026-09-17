Michael Carrick: Nincs itt az ideje azt részletezni, mit rontottunk el

„Amikor nyerünk, az emberek azt mondják: jól végzem a munkámat. Ha viszont veszítünk, akkor az szerintük nagyrészt rajtam múlik. Elfogadom a véleményüket, nem bújok el előle. Ez van...” – kezdte értékelését Michael Carrick.

A Manchester United szakvezetője úgy fogalmazott: nincs rajtuk nyomás a klubra nehezedő külső elvárások miatt.

„Egyedül az foglalkoztat, hogy megnyerjük a meccseket és hogy jól érezzük magunkat a pályán. Ha jó formában vagyunk, akkor a legfontosabb dolog, hogy folytassuk a munkánkat és mindent egyenletes szinten tartsunk. Ha nem vagyunk jó passzban, akkor pedig vissza kell térnünk a jó útra. Meg kell nyernünk a meccseinket és teljességgel hiszek abban, hogy ez így is lesz.”

„A mérkőzés elején sok olyan jó dolgot vittünk véghez a pályán, amit előre elterveztünk és ezzel remek helyzetbe hoztuk magunkat. Aztán kiengedtük a kezünkből a győzelmet, mert bizonyos dolgokat elmulasztottunk megtenni. Nem hiszem, hogy most lenne a megfelelő idő ezt részletesen elemezni.”

Fabian Hurzeler nem gondolja, hogy rosszul kezdett volna a Brighton (Fotó: Getty Images)

„Két könnyű gólt kaptunk, de tartottuk magunkat a tervünkhöz” – mondta a győztes Brightont irányító Fabian Hurzeler.

„Nem gondolom, hogy rosszul kezdtük a meccset. Persze kaptunk két gólt és azok megváltoztatták a lendületünket. Amit az elején elrontottunk, hogy idegesek voltunk és sok technikai hibát ejtettünk, de ezt követően belejöttünk a játékba.”

„Végül teljesen uraltuk a játékot, és rengeteg lehetőségünk volt újabb gólt szerezni. A játékosaim megmutatták, mit tudtak, összetartottak. Természetesen frusztrálta őket, hogy ilyen gyorsan hátrányba kerültek, de szembeszálltak a nehézségekkel, újra felálltak, és lenyűgöző módon megfordították a meccset.”

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Manchester United–Brighton & Hove Albion 2–3