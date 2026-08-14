A Honvéd vízilabdacsapata horvát és görög ellenfelet kapott a BL-ben

Az európai szövetség közlése alapján tíz együttes – közte a legutóbbi kiírásban ezüstérmes, magyar bajnok Ferencváros – alanyi jogon résztvevője a BL-csoportkörnek, a maradék hat hely pedig selejtezőtornákon talál gazdára. A kvalifikációban részt vevő klubokat két négyes és egy hármas csoportba sorsolták, amelyekből az első két helyen végző csapat folytathatja a főtáblán.

A legutóbbi idényben bajnoki ezüstérmes Honvéd szeptember 18. és 20. között Splitben vívhatja ki a csoportkörös szereplést, az oda be nem jutó együttesek pedig az Eurokupában folytathatják nemzetközi szereplésüket.

A BVSC Podgorcicában játszik majd a férfi vízilabda Eurokupa selejtezőjében.

Az európai szövetség pénteki sorsolásán a 21 együttest öt csoportba sorsolták, ezek közül került az E jelűbe Varga Dániel vezetőedző klubja, amelynek a montenegrói házigazdán kívül a horvát Primorje Rijeka és a spanyol Terrassa lesz az ellenfele októberben. Minden csoportból az első két helyezett folytathatja a főtáblán, a tíz továbbjutó a Bajnokok Ligája kvalifikációjában búcsúzó hat együttessel egészül majd ki. Az itteni búcsúzók a Konferenciakupa-selejtező 2. fordulójában folytathatják nemzetközi szereplésüket.