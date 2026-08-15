Jurek korai góljára Ljujics szabadrúgásból válaszolt, a szünetben 1–1-re áll az Újpest–MTK csata

NB I

4. FORDULÓ

Újpest FC–MTK Budapest 1–1 (1–1) – a szünetben

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Zierkelbach Péter

ÚJPEST: Szappanos – Bodnár G., Fiola, Stronati, Ujváry – Maier, Ljujics – Matko, Amenyido, Horváth K. – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

MTK: Demjén – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek, Zubor, Hinora – Kerezsi. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Ljujics (39.), ill. Jurek (12.)

Sárga lap: Amenyido (31.), ill. Kovács P. (45+4.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 233. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 86 újpesti diadal, 55 döntetlen, 91 MTK-siker. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak.) A párharc gólátlaga elég magas, 3.4 gól/mérkőzés, az előző 7 találkozójukon is rendre legalább 3 találat esett.

♦ A legutóbbi találkozójukon áprilisban a Szusza-stadionban úgy játszottak 2–2-t, hogy az Újpest másodszor a 87. percben, Horváth Krisztofer tizenegyesével jutott előnyhöz, Jurek Gábor azonban egy szöglet után a 95. percben kiegyenlített. Bajnokikon több mint 7 év elteltével – 10 MTK- és 4 Újpest-sikert követően – játszott újra döntetlent a két csapat.

♦ Horváthnak elég jól megy a kék-fehérek ellen, ugyanis újpestiként 6 találkozón 3 gól és 2 gólpassz a mérlege.

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, 47-szer győztek, míg a lila-fehérek 41-szer, az ikszek száma 31. A Szusza Ferenc Stadionban lejátszott előző 9 bajnokijukból csupán egyet nyert meg a lila-fehér gárda – 2022 áprilisában 2–0-ra –, míg 7-szer az MTK diadalmaskodott.

♦ A lila-fehérek 4–2-es kisvárdai győzelmükkel már 6 pontnál járnak, és jobb gólkülönbségükkel vezetik a táblázatot, utóbbira előzőleg tavaly júliusban, az 1. forduló után volt példa. Eddig a legtöbb gólt (9) érték el a mezőnyben, az első három mérkőzés után legalább ennyi ponttal (7) pedig legutóbb 2015-ben álltak, amikor Nebojsa Vignjeviccsel a 6. helyre futottak be.

♦ Az MTK az előző két fordulóban 3-3 gólt kapott, és bár mindkétszer kétgólos hátrányból tudott egyenlíteni, múlt pénteken a Puskás Akadémia ellen azonban egy 98. percben kapott gól miatt ez is kevés volt a pontszerzéshez (2–3).

♦ Az Újpest az egyetlen otthoni meccsén 0–1-ről verte meg 4–2-re a Debrecent, és ez már sorozatban a negyedik hazai bajnokija volt, amikor legalább 2 gólt szedett be.

♦ A kék-fehérek két hete Kispesten Bognár István szabadrúgásával a 94. percben szereztek egy pontot (3–3), és ez már zsinórban a hatodik döntetlennel zárult házon kívüli bajnokijuk volt.



