Torna Eb: Mayer Gréta a 7., Bácskay Csenge a 8. lett ugrásban

Bácskay 13.733 ponttal, ötödikként jutott tovább a selejtezőből. A fináléban az első gyakorlatára – melynél a leérkezés során mindkét lábával kilépett a sávból – 13.366 pontot kapott. A második ugrása végén túlságosan merev lábbal fogott talajt, ez a produkciója 13.333 pontot ért, így 13.349 ponttal zárt.
Mayer 13.383-mal a nyolcadik helyen jutott döntőbe, ahol elsőre alacsonyabb értékű, de tiszta, pontos leérkezésű gyakorlatot mutatott be (13.400). A második ugrása végén viszont nem volt tökéletes a leérkezése (13.300), ezért összességében 13.350 ponttal zárt.
Az aranyérmet az olimpiai, háromszoros világ- és immár hatszoros Európa-bajnok orosz Angelina Melnyikova nyerte, aki pénteken egyéni összetettben is győzött. A második helyen a tavalyi kontinensbajnok német Karina Schönmaier, a harmadikon pedig a belga Lisa Vaelen végzett.
A kontinensviadalon már olimpiai kvótákat is osztanak, a csapatverseny vasárnapi döntőjének első három helyezettje kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.
TORNA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
UGRÁS
1. Angelina Melnyikova (Oroszország) 14.166
2. Karina Schönmaier (Németország) 14.066
3. Lisa Vaelen (Belgium) 13.983
...7. Mayer Gréta 13.350
8. Bácskay Csenge 13.349
A TOVÁBBI PROGRAM
15.50: felemáskorlát
16.40: gerenda
17.30: talaj
VASÁRNAP
10.00: junior szerenkénti döntők
16.00: felnőttcsapatverseny, döntő