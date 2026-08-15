Torna Eb: Mayer Gréta a 7., Bácskay Csenge a 8. lett ugrásban

Bácskay 13.733 ponttal, ötödikként jutott tovább a selejtezőből. A fináléban az első gyakorlatára – melynél a leérkezés során mindkét lábával kilépett a sávból – 13.366 pontot kapott. A második ugrása végén túlságosan merev lábbal fogott talajt, ez a produkciója 13.333 pontot ért, így 13.349 ponttal zárt.

Mayer 13.383-mal a nyolcadik helyen jutott döntőbe, ahol elsőre alacsonyabb értékű, de tiszta, pontos leérkezésű gyakorlatot mutatott be (13.400). A második ugrása végén viszont nem volt tökéletes a leérkezése (13.300), ezért összességében 13.350 ponttal zárt.

Az aranyérmet az olimpiai, háromszoros világ- és immár hatszoros Európa-bajnok orosz Angelina Melnyikova nyerte, aki pénteken egyéni összetettben is győzött. A második helyen a tavalyi kontinensbajnok német Karina Schönmaier, a harmadikon pedig a belga Lisa Vaelen végzett.

A kontinensviadalon már olimpiai kvótákat is osztanak, a csapatverseny vasárnapi döntőjének első három helyezettje kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.

TORNA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

UGRÁS

1. Angelina Melnyikova (Oroszország) 14.166

2. Karina Schönmaier (Németország) 14.066

3. Lisa Vaelen (Belgium) 13.983

...7. Mayer Gréta 13.350

8. Bácskay Csenge 13.349

A TOVÁBBI PROGRAM

15.50: felemáskorlát

16.40: gerenda

17.30: talaj

VASÁRNAP

10.00: junior szerenkénti döntők

16.00: felnőttcsapatverseny, döntő