Szerencsés szám a 13-as Luis Enrique számára? – jön az európai Szuperkupa-mérkőzés

Immár 51. alkalommal mérkőzik meg szombaton az európai Szuperkupáért a két vezető kontinentális kupasorozat aktuális győztese – ezúttal tehát a BL-címvédő Paris Saint-Germain és az Európa-liga bajnoka, az Aston Villa.

A sorozatot, amelynek hivatalos neve eredetileg Szuperbajnokság volt, 1972-ben egy holland sportújságíró, Anton Witkamp hívta életre, hogy eldőljön, melyik Európa – valóban – legjobb klubcsapata: a BEK- vagy a KEK-győztes. Az első párharcot az Ajax és a Rangers vívta, még nem hivatalos UEFA-eseményként, a De Telegraaf finanszírozásával. Rá egy évre a kupa hivatalos UEFA-tornává vált, bár politikai okok miatt több évben elmaradt. A formátum sokáig oda-visszavágós volt, majd 1998-tól egymeccses döntőt vezettek be, amelyet 2012-ig Monacóban rendeztek meg. A KEK megszűnése után (1999) a Szuperkupa a BL-győztes (mint a BEK jogutódja) és az UEFA-kupa, majd 2010-től az Európa-liga bajnoka között dől el.

A mérkőzés ma már változó helyszíneken zajlik, 2020-ban, a Covid-időszakban a Puskás Aréna adott otthont a találkozónak, szombaton pedig Salz­burgban – a Monaco utáni éra 14. stadionjában – csap össze a PSG és az Aston Villa. A párizsiak most arra készülnek, hogy a sorozat történetében harmadik csapatként megvédik a címüket, az eddigi 50 kiírás során ugyanis csak a Milannak (1989, 1990) és a Real Madridnak (2016, 2017) sikerült a bravúr. Luis Enrique alakulata tavaly szintén egy angol csapattal, a Tottenhammel mérkőzött meg a Szuperkupáért – Udinében a 2–2-es kilencven percet követően tizenegyesekkel nyert a párizsi klub. Itt célszerű megjegyezni, hogy a salzburgi meccsen sem lesz hosszabbítás, döntetlen esetén egyből a tizenegyesrúgások következnek.

A PSG-nek egyébként jó a tapasztalata a Premier League-csapatok elleni tizenegyesekkel végződő csúcsmeccsen, májusban az Arsenal ellen is így nyert a BL fináléjában. Luis Enrique edzőnek az volt a 12. trófeája, kérdés, a 13-as szám szerencsét hoz-e neki. Annál is inkább, mert a Villát gardírozó Unai Emeryvel is 13-szor találkozik, jóllehet kollégája ellen kifejezetten megnyugtató a mérlege: nyolc győzelem, egy döntetlen és csak három vereség. Az egyik győzelmet ráadásul az európai Szuperkupában aratta 2015-ben, amikor az FC Barcelona 5–4-re verte meg a Sevillát. Ezzel szemben az Aston Villának tökéletes a Szuperkupa-mérlege, egyetlen korábbi szereplésekor 3–1-es összesítéssel legyőzte az FC Barcelonát, néhány hónappal azután, hogy 1982-ben megnyerte a BEK-et a Bayern ellen. A két csapat ugyanakkor csak kétszer találkozott korábban, és itt sokkal kiegyenlítettebb a párharc, a 2024–2025-ös BL-negyeddöntőben ugyanis a 3–1-es párizsi első mérkőzést követően 3–2-re nyert az Aston Villa a birminghami visszavágón.

VÉLEMÉNYEK Fotó: Imago Images Luis Enrique, a PSG edzője a sajtótájékoztatón: – Az előszezonban rengeteg hiányzónk volt. Nehéz megmondani, ki játszhat most, mert van, aki csak hétfőn tért vissza, mások pedig a múlt héten. Nem tudom, milyen fizikai állapotban lesznek a játékosaim, de igyekszünk a lehető legjobban felkészülni, persze az idény végén és nem az elején kell a legjobb formába lendülni. Fotó: Imago Images Vitinha, a PSG középpályása a sajtótájékoztatón: – Jól emlékszem a legutóbbi párharcunkra a BL-ben – nehéz volt, különösen a visszavágó második félideje. Tudjuk, hogy szerdán is kőkemény meccs vár ránk az Aston Villa ellen, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ritkán adatik meg a pályafutásunk során, hogy az európai Szuper­kupáért játszhassunk. Fotó: Imago Images Unai Emery, az Aston Villa edzője az uefa.com-nak: – Ha egy PSG-szintű csapat ellen játszol, és érzed, hogy fel tudsz nőni hozzá, az óriási löketet ad az önbizalmadnak. Ezt az üzenetet próbálom átadni az öltözőben, és úgy készülünk a meccsre, hogy ha a tudásunk legjavát nyújtjuk, van esélyünk.

Ami a felek jelenét illeti, a PSG két felkészülési mérkőzést játszott mindössze, ami érthető a játékosok leterheltségének fényében. A Mallorca ellen gyakorlatilag a B-csapatával állt ki, sima vereség (0–3) lett a vége, majd miután a világbajnokság utáni pihenőről visszatért a gárda portugál triója – Vitinha, Nuno Mendes és Joao Neves – valamint a csapatkapitány, Marquinhos, a Manchester Uniteddel szemben már 1–1-re végzett a PSG. Luis Enrique további klasszisok visszatérésére számít Salzburg­ban, így Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Asraf Hakimi, Lucas Hernandez és Warren Zaire-Emery is szerepet kaphat. A francia csapat legfőbb erősítése a Monacótól szerződtetett Maghnes Akliouche, míg a meccs egyik érdekességét Lucas Digne személye szolgáltatja, aki épp az Aston Villából igazolt a PSG-be.

A PSG pedig tavaly áprilisban találkozott legutóbb az Aston Villával, akkor Asraf Hakimiék (kékben) örülhettek (Fotó: AFP)

A Villánál az újonnan érkezők közül Alejandro Garnacho és Joao Gomes bemutatkozhat, ám a klubrekord-igazolás, Johan Manzambi térdsérülés miatt nem játszhat. A csapatkapitány, John McGinn a múlt heti, Pathum United elleni felkészülési győzelem során sántikálva hagyta el a pályát, a játéka így kérdéses, csakúgy, mint a vb-ről visszatérő Ezri Konsa, Ollie Watkins, Emiliano Martínez trióé. A klub ugyanakkor sikerrel járt a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál, amely engedélyezte a 17 éves csatár, Brian Madjo szerepeltetését. A Metzből szerződtetett játékos eddig nem játszhatott hivatalos mérkőzésen, mert még nem érte el a nagykorúságot, a felkészülési időszakban azonban már négy gólig jutott az Aston Villa színeiben.

A vb-ről lemaradó szomáliai játékvezető fújja a sípot Omar Artan (Fotó: AFP) A salzburgi Szuperkupa-mérkőzést Omar Artan vezeti, akinek a neve a világbajnokság előtt került be igazán a köztudatba. A 34 éves szomáliai játékvezető hiába volt tagja a torna hivatalos bírói keretének, terrorizmus veszélyére hivatkozva nem engedték belépni az Egyesült Államok területére, a Miami reptérről vissza kellett utaznia Törökországba. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, de a döntést ez sem változtatta meg, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) így a Szuperkupa-mérkőzés vezetésének odaítélésével „kompenzálta” Artant. A szomáliai bíró az első, aki afrikaiként fújja a sípot az európai Szuperkupában, és ennek kapcsán az uefa.com oldalán szólalt meg.

„Nehéz időszakon mentem keresztül – mondta Omar Artan. – Éveken át rengeteget dolgoztam azért, hogy ott lehessek a világbajnokságon, és nem egyszerű feldolgozni, amikor ezt a lehetőséget elveszik az embertől. Szerencsére sok támogatást kaptam a világ minden tájáról, amiért nagyon hálás vagyok. Amikor megtudtam, hogy én vezethetem a Szuperkupa-mérkőzést, az nagyon boldoggá tett engem és a családomat is. Európában, így Ausztriában is sok szomáliai honfitársam él, akik büszkék, hogy ilyen rangos mérkőzésnek leszek a bírója.”

N. ZS.

EURÓPAI SZUPERKUPA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!