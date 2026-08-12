Pigniczki Fanni és a kéziszercsapat a frankfurti vb mezőnyében

Immár a nyolcadik világbajnokságán vesz részt a kétszeres olimpikon, vb-bronz- és Eb-ezüstérmes Pigniczki Fanni, akinek a legjobb 18 közé kerülés a cél Frankfurtban.

„Ugyanolyan izgatottan várom, mint az eddigieket – árulta el a 26 éves versenyző. – Úgy érzem, nagyon jól sikerült a felkészülésem, készen állok a versenyre. Frankfurtban még nem szerepeltem, ezért kíváncsi vagyok a csarnokra, a körülményekre és természetesen a világbajnokság hangulatára is. A tavalyi egyetemi világjátékokat szintén Németországban rendezték, ott nagyon jó tapasztalatokat szereztem, így most is hasonlóan magas színvonalú szervezésre és remek atmoszférára számítok.”

Pigniczki szerdán és csütörtökön a selejtezőben két-két szerrel mutatja be gyakorlatát: karikával, labdával, buzogánnyal és szalaggal is pontozzák. Edzője, Gelle Noémi szerint a felkészülése jól sikerült, a legfontosabb feladat pedig az, hogy a kétszeres olimpikon a versenyen is elő tudja hívni az edzéseken mutatott formáját.

„Fanni mindkét nap a verseny utolsó indulói között lesz, ezért erre a helyzetre külön is készültünk. Többször tartottunk késő esti edzéseket, hogy lássuk, milyen állapotban lesz este tíz óra körül. Mindent megtettünk azért, hogy mentálisan és fizikailag is készen álljon erre a szokatlan időpontra. Ugyanazokkal a gyakorlatokkal indul, amelyekkel az Európa-bajnokságon is versenyzett, nem akartunk új kompozíciókat beépíteni, inkább a meglévő elemek stabilizálására helyeztük a hangsúlyt. Növeltük a forgások számát, és azon dolgoztunk, hogy ezeket versenyhelyzetben is biztonsággal végre tudja hajtani. Matematikailag és szakmailag is úgy építettük fel a gyakorlatokat, hogy megközelíthessük a legjobb tizennyolc mezőnyét” – hangsúlyozta a szakember.

Az együttes kéziszercsapat – amely két helyen változott a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerző hatoshoz képest – szombaton mutatja be gyakorlatait a vb-n. A Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összeállítású csapat idén magyar kötődésű tematikát választott. A három karika és két pár buzogány gyakorlat Harry Houdini előtt tiszteleg, míg az öt labda koreográfia a magyar űrhajós, Kapu Tibor küldetéséből merít inspirációt.

Az együttes edzője, Lauber Zsófia szerint a minimális elvárás, hogy bekerüljenek a legjobb 24 ország közé, mert ezzel megszerzik a jövő évi világbajnoki indulás jogát.

„Úgy érzem, ez reális cél az idei eredményeink alapján, de természetesen szeretnénk minék előrébb végezni. Ha a legjobb tizennégy ország között zárnánk, nagyon elégedett lennék. Mindkét gyakorlatunk anyagerős, a siker kulcsa az ejtés nélküli, tiszta kivitelezésű, művészileg megfelelően bemutatott gyakorlat. A csapat képes arra, hogy ezt teljesítse a szombati versenynapon.”

A világbajnokságon – amelyen 74 ország több mint 300 versenyzője indul – már kvótát is lehet szerezni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, ehhez azonban összetett egyéniben és csapatban is az első három között kell végezni.

A magyar csapat

Pigniczki Fanni (egyéni), Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika (együttes kéziszercsapat)

A program

Szerda: egyéni, selejtezők, 9

Csütörtök: egyéni, selejtezők, 9

Péntek: egyéni, összetett döntő, 16

Szombat: kéziszercsapat, selejtezők, döntő, 11

Vasárnap: egyéni, szerenkénti döntők; kéziszercsapat, szerenkénti döntők, 11