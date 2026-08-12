Úszó Eb: döntős a 4x100-as női gyorsváltó és Jackl Vivien is 400 vegyesen

Férfi 100 pillangón három magyar ugrott medencébe szerdán délelőtti Saint-Denis-ben, az Európa-bajnokság harmadik napján: Márton Richárd kimondva-kimondatlanul inkább csak melegített a 200 pillangóra, Kós Hubert és Milák Kristóf viszont ennél komolyabb célokkal indult neki ennek a számnak.

Milák a második ötvenet megnyomta, a svájci Noé Ponti mögött a második idővel lépett tovább, Kós a nyolcadikkal. Utóbbi bólogatott a vegyes zónában, és a nyolcadik hellyel azért nem volt elégedett, mert: „Az két percet jelent mínuszban. De amúgy minden rendben, ennyi kellett az előfutamban.”

A két percről: az esti program Saint-Denis-ben szerdán a női 200 gyors középdöntőjével indul, majd jön a férfi kétszáz hát döntője, benne a világcsúccsal talán újra megpróbálkozó Kóssal, és a 18.40-es rajtot 19.33-kor követi a férfi 100 pillangó középdöntője, ott meg így az első futamban úszik a Bowman-tanítvány.

Női 200 gyorson Pádár Nikolett továbbjutott a középdöntőbe („Elég lassú volt a futamom, de a továbbjutás megvan, ez volt a cél.”), Ugrai Panna kiesett.

A 400 vegyes nem az a szám, amelyiknek túl sokan nekidurálják magukat, ezen az Eb-n a nők között 14-en neveztek, Jackl Vivien a harmadik idővel kvalifikálta magát az esti döntőbe.

„Néztem az első futamot, arra nem számítottam, hogy ott négyen ennyire közel lesznek egymáshoz. Jó volt ez így. Kizárólag időeredményben gondolkozom, helyezésben nem, mert nem akarok emiatt a végén csalódott lenni” – nyilatkozta Jackl Vivien.

A délelőtt zárásaként a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna összetételű 4x100-as gyorsváltó is biztosította a helyét az esti döntőben.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

Előfutamok, a magyarok eredményei

Férfiak

100 m pillangó: 1. Noé Ponti (svájci) 50.47, 2. Milák Kristóf 50.81, …8. Kós Hubert 51.49, …22. Márton Richárd 52.20 – Milák és Kós bejutott a középdöntőbe, Márton kiesett.

Nők

200 m gyors: 1. Barbora Seemanová (cseh) 1:57.10, …12. Pádár Nikolett 1:58.81, …19. Ugrai Panna 1:59.31 – Pádár bejutott a középdöntőbe, Ugrai kiesett.

400 m vegyes: 1. Justina Anna Kozan (lengyel) 4:40.47, …3. Jackl Vivien 4:40.71 – Jackl bejutott a döntőbe.

4x100 m gyorsváltó: 1. Orosz csapat 3:36.41, …4. Magyarország (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna) 3:37.31 – a magyar csapat bejutott a döntőbe.

AZ ESTI PROGRAM

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)

18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)

18.47: női 50 m pillangó, döntő

18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)

18.58: női 100 m mell, döntő

19.04: férfi 200 m mell, elődöntő

19.26: női 50 m hát, elődöntő

19.33: férfi 100 m pillangó, elődöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)

19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)

20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)

20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)