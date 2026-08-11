Nemzeti Sportrádió

„Semmit nem adnak oda előre!” – Molnár Attila is megkezdi Eb-szereplését

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.11. 15:08
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Molnár Attila (Fotó: Czinege Melinda)
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Molnár Attila atlétika atlétika Eb
Kedd este a 400 méter fedett pályán Európa-bajnoka és Európa-rekordere, Molnár Attila is megkezdi szereplését a birminghami Európa-bajnokságon. A 24 éves sprinterrel még a kontinensviadal előtt beszélgettünk.

 

– Hogyan teltek a hetei a július végi országos bajnokság óta? 
– Az elmúlt hetekben már inkább laktátos edzéseket csináltunk, felkészítettük a szervezetem rá, hogy néhány napos időintervallumon belül sok erős négyszáz métert kell lefutni. Viszont mivel már ennél jóval hosszabb ideje készülünk az Európa-bajnokságra, ezért a teljes évben nyújtott munka eredményét láthatjuk majd remélhetőleg kibontakozni.

– Mi a legnagyobb pozitívum eddig a hollandiai kintlétében?
– Odakint nincsenek elvesztegetett napok. Az időm minden másodpercét tudatosan annak tudom alászentelni, hogy a lehető legmagasabbra érjek. Az edzőmmel is egyre nagyobb az összhang, ami szintén meglátszik a fejlődésemen. Elképesztő megtapasztalni, hogy mennyire ki van találva minden, igaz, ezt ki is kell bírni, ami nem való mindenkinek.

– Melyik volt eddig a kedvenc futása az idén?
– Taktikailag Ostravát éreztem a legjobbnak, nagyon szerettem azt a futást, ráadásul először a karrieremben Gold-versenyt is nyertem vele. A Gyulai István Memorialról is jó érzésekkel távoztam, ahogyan a monacói 44.47 is az emlékezetes pillanatok között van. 

– Hogyan látja a birminghami esélyeit?
– A szezonban nyújtottak alapján van ok a reménykedésre. Sok múlhat azon, ki hogyan alkalmazkodik a körülményekhez, ez nekem erősségem. Átalakíthatja az erőviszonyokat, ha hűvösebb lesz, nekem Hollandiában nem kellett nagy melegben tréningeznem, úgyhogy szerencsés vagyok. Az esélyeim nagyok, mindenkinek azt ajánlom, hogy kövessenek az Eb-n, mert izgalmas lesz!

– Mire lehet képes a 4x400-as váltó?
– Ha mindenki ki tudja hozni magából, amit korábban már megmutatott, kimaradunk a verekedésből és a tumultusból, akkor egy korszakos eredmény küszöbén állhatunk. Ugyanakkor ahogyan nekem egyéniben, úgy a váltónak is meg kell csinálnia a maga szerencséjét, semmit nem adnak oda előre!

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)
20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)
20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
20.55: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca, Tóth Anna)
21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
21.32: férfi 100 m, elődöntő
22.00: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila, Enyingi Patrik)  
22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ
22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ

 

Molnár Attila atlétika atlétika Eb
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