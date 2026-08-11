„Semmit nem adnak oda előre!” – Molnár Attila is megkezdi Eb-szereplését

– Hogyan teltek a hetei a július végi országos bajnokság óta?

– Az elmúlt hetekben már inkább laktátos edzéseket csináltunk, felkészítettük a szervezetem rá, hogy néhány napos időintervallumon belül sok erős négyszáz métert kell lefutni. Viszont mivel már ennél jóval hosszabb ideje készülünk az Európa-bajnokságra, ezért a teljes évben nyújtott munka eredményét láthatjuk majd remélhetőleg kibontakozni.

– Mi a legnagyobb pozitívum eddig a hollandiai kintlétében?

– Odakint nincsenek elvesztegetett napok. Az időm minden másodpercét tudatosan annak tudom alászentelni, hogy a lehető legmagasabbra érjek. Az edzőmmel is egyre nagyobb az összhang, ami szintén meglátszik a fejlődésemen. Elképesztő megtapasztalni, hogy mennyire ki van találva minden, igaz, ezt ki is kell bírni, ami nem való mindenkinek.

– Melyik volt eddig a kedvenc futása az idén?

– Taktikailag Ostravát éreztem a legjobbnak, nagyon szerettem azt a futást, ráadásul először a karrieremben Gold-versenyt is nyertem vele. A Gyulai István Memorialról is jó érzésekkel távoztam, ahogyan a monacói 44.47 is az emlékezetes pillanatok között van.

– Hogyan látja a birminghami esélyeit?

– A szezonban nyújtottak alapján van ok a reménykedésre. Sok múlhat azon, ki hogyan alkalmazkodik a körülményekhez, ez nekem erősségem. Átalakíthatja az erőviszonyokat, ha hűvösebb lesz, nekem Hollandiában nem kellett nagy melegben tréningeznem, úgyhogy szerencsés vagyok. Az esélyeim nagyok, mindenkinek azt ajánlom, hogy kövessenek az Eb-n, mert izgalmas lesz!

– Mire lehet képes a 4x400-as váltó?

– Ha mindenki ki tudja hozni magából, amit korábban már megmutatott, kimaradunk a verekedésből és a tumultusból, akkor egy korszakos eredmény küszöbén állhatunk. Ugyanakkor ahogyan nekem egyéniben, úgy a váltónak is meg kell csinálnia a maga szerencséjét, semmit nem adnak oda előre!

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)

20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

20.55: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca, Tóth Anna)

21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.32: férfi 100 m, elődöntő

22.00: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila, Enyingi Patrik)

22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ