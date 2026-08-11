Úszó Eb: Sárkány Zalán országos csúccsal döntős 800 gyorson

Ha rövidebb távokról van szó, Milák Kristóf rendre megvillan egy ideje.

A Saint-Denis-i Európa-bajnokság második napjának délelőttjén 100 gyorson lépett rajkőre az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar, amúgy mellette egy másik magyarral, Németh Nándorral „karöltve”.

És „kidobott” egy 47.92-t. Más kérdés, hogy a román David Popovici meg 47.13-mal nyitott – megállapíthatjuk, látva a többieket, hogy a száz gyors mezőnye nem gyengült. Sőt…

Popovici a legjobb, Milák a negyedik idővel középdöntős.

És középdöntős Németh Nándor is, Plagányi Zsolt a 48.11 alatt teljesítette kedden délelőtt a két hosszt:

„Kicsit nyögvenyelősnek éreztem ezt az úszás, bízom benne, hogy csak azért, mert ez volt az első úszásom itt. Este több kell, vagy oda kell érnem a futam első két helyének valamelyikére” – mondta a vegyes zónában Németh Nándor, utalva arra, hogy a tavalyi szingapúri világbajnokságon hiába végzett a 100 gyors első középdöntőjének második helyén, a második futamban heten gyorsabbak voltak nála, így lemaradt a fináléról, viszont az Eb-n az a szabály, hogy a két középdöntős futam első két helyezettje automatikusan döntős.

Nem automatikusan, hanem a teljesítményüknek köszönhetően döntősök kétszáz háton a magyarok: Kós Hubert a harmadik, Rácz Zsombor a 18. legjobb idővel lépett tovább – a középdöntőben 16-an úszhatnak, ám országonként csak két-két versenyző juthat oda.

„Van még ebben az úszásban – jegyezte meg sokat sejtetően Kós Hubert, s kitért arra is, hogy a legjobb idővel döntőbe jutó francia Nathan Muratory junior világcsúcsot úszott (1:54.87). – Örültem neki nagyon, a világ legjobb érzése, amikor hazai közönség előtt úszol. Egyébként én nagyjából ezt terveztem, 1:56-57-et gondoltam.”

Ebből lett 1:55.37.

Rácz Zsombor meg végre már szeretné áttörni 1:57-es határt. Ez délelőtt még nem ment (1:58.21), ám este újra nekifuthat: „Valamiért nem akar sikerülni ez az 1:57. De majd este, a középdöntőben!”

Sárkány Zalán a 800 gyors rövid pályás világ- és Európa-bajnokaként meg egy országos csúccsal nyitott ezen a távon az ötvenes medencében (7:42.34), ezzel másodikként jutott a szerda esti döntőbe.

„Nem úgy jöttem ki a medencéből, hogy elájultam – reagált arra a felvetésre Sárkány Zalán, vajon nem lőtte-e el a puskaport már az előfutamban. – A nyolcszáz gyorsot ötvenes medencében még sosem sikerült úgy leúsznom, hogy azzal elégedett lennék. Ezúttal sem vagy maradéktalanul az, de ez már jó volt. Ez az első nagymedencés országos csúcsom, ez is mutat valamit. Kicsit aggódtam a vállsérülésem miatt, vajon jön-e a zsibbadás, erőtlenség. A végén éreztem ilyet.”

Nem egyedüli magyarként vonulhat ki a rajtkövekhez Sárkány Zalán, hiszen Rasovszky Kristóf is teljesítette az első feladatot ezen a távon, nyolcaddiként bejutott a döntőbe.

„Az előfutam előtt számolgattam, úgy gondoltam, 7:49-es idő kell a döntőhöz, s ez így is lett – nyilatkozta az nyílt vízi olimpiai bajnok. – Szerdán egy új nap kezdődik, nem érdekes, hogy szélső pályán úszom, saját magamra kell figyelni. Meglepődtem, hogy Zalán országos csúcsot úszott, de tudtam, hogy jó formában van. Igen, az én rekordomat döntötte meg, de ez ilyen, minden csúcs megdől egyszer. Remélem, lesz ebből érem, magam részéről megteszek mindent azért, hogy kettő legyen.”

ÚSZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m gyors: 1. David Popovici (román) 47.13, …4. Milák Kristóf 47.92, …8. Németh Nándor 48.11 – Milák és Németh középdöntőbe jutott. 800 m gyors: 1. Johannes Liebmann (német) 7:41.87, 2. Sárkány Zalán 7:42.34 – országos csúcs, régi: 7:44.42, Rasovszky, 2024, …8. Rasovszky Kristóf 7:49.48 – Sárkány és Rasovszky döntőbe jutott. 200 m hát: 1. Nathan Muratory (francia) 1:54.87, …3. Kós Hubert 1:55.37, …18. Rácz Zsombor 1:58.21 – Kós és Rácz középdöntőbe jutott

Az előfutamokból egy országból csak két versenyző juthat tovább.