Már csak egy hónap és kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő

A nemzetközi szövetség a hírlevelében megjegyzi, hogy az esemény egyik arca és nagykövete Usain Bolt lesz.

„Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét” – nyilatkozta a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát és olyan show-t teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatosan eksztázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teátrális szórakoztatás áll a központban. Az „Abszolút Sztárok”, is hozzájárulnak a jó hangulathoz, így Armand Duplantis írja és adja elő a Világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség.

A legendás sprinter, Noah Lyles Abszolút MC-ként és kreatív tanácsadóként közreműködik az esemény show-elemeinek és hangulatának kialakításában és ő felel a kizárólag atlétáknak szervezett afterparty, a Club Ultimate kreatív irányvonaláért is. Melissa Jefferson-Wooden, Letsile Tebogo és Tara Davis-Woodhall is csatlakozott az Abszolút Sztárok csapatához.

Szeptember 11. és 13. között, a budapesti hétvége mindhárom napja az időrend alapján egy-egy sűrített, háromórás dráma lesz. Az első nap nemcsak Armand Duplantist láthatja a közönség, de pénteken, a dobókörök éjszakáján a jelenlegi legeredményesebb atlétánk, az olimpiai ezüstérmes Halász Bence is megküzdhet fő riválisával, a kanadai Ethan Katzberggel. Szombaton jön a sprint est, ahol a világ leggyorsabbjai feszülnek egymásnak a 100 méteres síkfutás döntőiben.

Vasárnap érkezik a legtöbb finálé estéje: ekkor csapnak össze a váltók és ezen az estén dől el a 200 méteres sprint Abszolút Bajnoki címe is. A hazai szurkolóknak különösen érdemes figyelniük: hamarosan kiderül, kik csatlakoznak még magyar színekben a versenyzők sorához.

Az egy hónap múlva kezdődő történelmi sportpremier jegyei korlátozott számban még elérhetők a hivatalos felületeken. https://www.eventim.hu/campaign/wauc2026