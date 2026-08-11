Mind a hat magyar atléta búcsúzott kedd délelőtt

Illovszky Dominik a tél óta a 60 méter fedett pályás országos csúcstartójának mondhatja magát, és már nagyon kinézett neki egy igazán jó szereplés 100-on szabadtéren is. Ehhez tehette volna meg az első lépést kedd délelőtt Birminghamben. Bő két hete a magyar bajnokságon az első körben megmutatta, hogy jó formában van, de a döntőre egy apró sérülés miatt elővigyázatosságból nem állt oda.

Legutóbb még 2016-ban Sipos János tudott továbbjutni az előfutamból a királyszámban, hasonlóra készült az Eb-n most debütáló Illovszky is. A 24 éves sprinternek a második futam kilences pályáján kellett bizonyítania, amiben nyolcadikként ért célba.

„Nem vagyok elégedett a futásommal, de így most elsőre azt érzem, hogy nem volt benne több. Tudom, hogy a 2.8-as ellenszél sok mindent befolyásol, nem is tudom, mikor futottam ilyenben korábban, de nem ezen múlt. Nem volt jó az eleje, nem volt benne tűz, nem volt benne erő” – mondta a 10.79-cel összesítésben a 24. helyen záró Illovszky Dominik.

Nem volt könnyű nyara a jelenlegi legjobb magyar sprinternek: „Voltak sérüléseim a szezonban, az egyik egy elég jó formát vágott el, aztán visszajöttek rossz mozgások, amiknek nem kellett volna.”

Huszák János és Szikszai Róbert már régóta a honi diszkoszvetés meghatározó alakjai. Szikszai 12, Huszák 10 éve járt először Európa-bajnokságon, korábban a fináléhoz Szikszai kétszer is nagyon közel járt, azonban az Alexander Stadionban az első dobása nem sikerült jól, érvénytelen lett. Másodikra egy kicsit messzebbre szállt a diszkosz, 53.53 méter lett. A legnagyobb dobását harmadikra tartogatta, 55.54-gyel a 26. helyen zárt összesítésben.

„Soha nem jó jel érvénytelennel kezdeni, utána próbáltam javítani, most sajnos csak ennyi sikerült. Hatvan méter körüli dobással lettem volna elégedett. Az erőm meglett volna hozzá, de technikailag nem tudtam magamból kihozni ezt az eredményt” – mondta a szám országos bajnoka.

Egy órával később már Huszákot láthattuk a körben, akinek a második volt a legnagyobb kísérlete, 54.95 méter. A rutinos versenyző a 29. lett.

Bánóczy Árpádnak két évvel ezelőtt meglett a továbbjutás, amihez akkor 50 másodpercen belüli teljesítmény kellett 400 m gáton. Úgy lehetett kalkulálni, hogy hasonló eredménnyel most is a 13 legjobb időt nyújtó közé lehetett kerülni. Hatalmas elánnal vágott neki a távnak, az első felét követően még az élen állt, de utána a második kanyarban elkezdett visszacsúszni, végül mindenki megelőzte őt, 50.78 alatt ért célba.

„Márciusban volt egy gerincsérvem, ezzel hat hétnyi állóképességi, technikai és sebességi munka kimaradt a felkészülésemből. Ahogyan ez korábban az ob-n, úgy most is meglátszott a futásomon. Hatalmas szerencsémre sikerült kvalifikálnom, ha már összejött, akkor úgy voltunk vele, legyen egy erős kezdésem. Semmiképp nem akartam egy átlagos táv első felével nyitni, mert azzal maximum az idei legjobbam értem volna el, ami amúgy sem lett volna elég a továbbjutáshoz, ezért kockáztattam. Az erős kezdés jövőre is megmarad, ha egészségesen tudok készülni, akkor lehet előre lépni” – mondta Bánóczy Árpád.

Egy futammal később jött az élete első felnőtt világversenyére kijutó Molnár Csaba, a kettes pályán futva nem szakadt le a mezőnytől, a célegyenesben két riválisával még nagy csatában volt a pozíciókért, egyet meg is előzött közülük, az ideje 50.85 lett.

„Nem úgy sikerült, ahogyan megálmodtam, de csak pozitívan merítek belőle. A körülmények tökéletesek voltak, kis hátszéllel a hátsó egyenesben. Csak az utolsó gátra kellett egy tizenhatodik lépést tennem. Ahhoz, hogy még stabilabban itt legyek a nemzetközi mezőnyben, a sprintformámat kellene felfelé tolni, a savas munkám jobb, mint egy éve” – értékelt Molnár Csaba, akinek a télen három hónap kimaradt Achilles-ín-sérülés miatt.

Eszes Dániel 2022 és 2024 után ismét megmutathatta magát az Európa-bajnoki mezőnyben, de a továbbjutás harmadszorra sem jött össze neki. 14.18-at futott, a futamában hetedikként, összesítésben a 19. helyen végzett.

Még a délelőtti program előtt történt egy jó dolog is a magyar csapattal! A 100 méteres gátfutás első körében a továbbjutásról csupán három századdal lecsúszó Tóth Anna egyik előtte végző riválisa sérülés miatt visszalépett, így Kozák Luca mellett ő is ott lehet a kedd esti elődöntőben.

ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Selejtező. A magyarok eredményei

Férfiak

Diszkosz: 1. Mykolas Alekna (litván) 67.74, …26. Szikszai Róbert 55.54, …29. Huszák János 54.95 – nem jutottak be a döntőbe.

Előfutamok

A magyarok eredményei

Férfiak

100 m (-2.8): 1. Toluwabori Akinola (ír) 10.39, …24. Illovszky Dominik 10.79 – nem jutott be az elődöntőbe.

110 m gát: 1. Milan Trajkovic (ciprusi) 13.50, …19. Eszes Dániel 14.18 – nem jutott be az elődöntőbe.

400 m gát: 1. Joshua Faulds (brit) 48.90, …20. Bánóczy Árpád 50.78, …22. Molnár Csaba 50.85 – nem jutottak be az elődöntőbe

A KEDD ESTI PROGRAM (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)

20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

20.55: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca, Tóth Anna)

21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.32: férfi 100 m, elődöntő

22.00: férfi 400 m, elődöntő (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ